Melania Trump sabe que nada queda mejor que un vestido midi negro sin mangas y con la cintura marcada, ¡lookazo!

Sencillo, sobrio y 100% elegante.

Son días convulsos en Estados Unidos. A las gravísimas consecuencias que la pandemia de la COVID-19 -más de 1000 000 personas fallecidas- sigue dejando en el país de las barras y las estrellas hay que sumar la crisis de carácter social que ha estallado en todo su territorio por el caso George Floyd. En momentos así, la cara visible de las instituciones saben que deben cuidar hasta el último detalle en sus apariciones públicas porque todo será mirado con lupa, también la ropa que elijan. Melania Trump lo sabe bien y por eso seguramente ha optado por uno de los looks más sobrios que la hemos visto en los últimos tiempos en su última aparición pública junto a su marido, el presidente Donald Trump.

La exmodelo, eso sí, no pierde ni un ápice de su buen gusto a la hora de vestir. No importa el contexto, ella siempre acierta. Y esta vez lo ha vuelto a hacer gracias a un vestido negro mini sin mangas, con solapas grandes como si de un chaleco maxi se tratara y cintura marcada que ha combinado con unos salones en el mismo color para dejar que sea la sobriedad la que mande.

Una fuerte apuesta por esta versión del 'little black dress' creada por Dior a la que merece la pena prestar atención por su exquisitez.

El detalle que marca la diferencia es precisamente el cinturón, ya que tanto en este tipo de vestidos en clave formal como en los diseños más relajados es este accesorio el que funciona de maravilla para definir la silueta y por tanto conseguir alargarla de una manera increíble como bien sabe Máxima de Holanda que no duda en recurrir a él siempre que puede.

No se le ha visto cómoda a la Primera Dama de los Estados Unidos en ningún momento durante la visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II en la Universidad Católica de América en Washington DC -no es para menos-, pero eso no quita para que haya acertado de pleno con este lookazo que ha coronado con melena suelta y gafas de sol XL, en un día donde lo más fácil hubiera sido equivocarse.