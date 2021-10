Lucía Bárcena o cómo ser una invitada TOP con camisa de plumas y falda a cuadros de Zara

Por separado nos encantan ambas prendas pero es que juntas forman un conjunto insuperable.

Julia García

Hay prendas que llaman la atención por sí solas tanto que no se pueden dejar de mirar, son hipnóticas, pero luego no es tan fácil sacarles partido porque cuesta interpretar cómo pueden ser todavía más llamativas en un look completo. Eso sí, cuando se da con la tecla, el resultado es insuperable. Lo vas a entender enseguida, en cuanto veas cómo ha combinado Lucía Bárcena dos piezas espectaculares del catálogo de Zara.

Por un lado, una falda midi de estampado pata de gallo en blanco y rojo, de tiro alto y abertura frontal en el bajo. Por otro, una camisa blanca con puños de plumas, un detalle realmente original del que te hablamos recientemente, aunque no es la primera vez que la firma gallega apuesta por incluir un diseño así en su colección, que fue todo un éxito hace tres años. Tiene toda la pinta de que va a ocurrir lo mismo con esta "reedición" que respeta hasta la combinación de colores de la primera: mangas y cuerpo en blanco y las plumas de color rosa.

Lucía Bárcena ha juntado las dos prendas en el mismo outfit y el resultado lo dice todo. De matrícula de honor.

La influencer ha elegido para rematar el outfit unas elegantes sandalias de tacón, pero es el detalle menor del conjunto porque lo bien que funciona el binomio formado por la falda y la camisa es difícil estropearlo con el calzado, independientemente de cuál elijas.

Lógicamente, si apuestas por llevar las dos prendas en conjunto, algo que puedes hacer, por ejemplo, en un evento importante -boda incluida, ¿por qué no?- o en un día señalado en la agenda de trabajo, el zapato debe ir en la línea del que luce Lucía Bárcena, pero también puedes llevar ambas prendas por separado en combinaciones más relajadas que te permitan utilizar hasta zapatillas deportivas. Sin ir más lejos, la camisa con unos jeans y la falda con un jersey de punto o una camiseta de algodón.

La verdad es que no sabríamos con cuál quedarnos de las dos prendas de Zara así que deberíamos hacer como Lucía Bárcena y hacernos con las dos, y más viendo la buena compañía que se hacen la una a la otra.

Si tú piensas igual, llegas a tiempo de incorporar sendas piezas a tu armario porque están disponibles en todas las tallas en la tienda online de Zara. La camisa, fabricada en algodón 100%, se vende por 69,95 euros mientras que la falda tiene un precio de 39,95 euros.