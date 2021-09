Un imprescindible en tu armario con el que vas a triunfar en cualquier evento.

A.M

"Cuando no sé qué ponerme, elijo una camisa blanca. Puedes darle tu propio estilo: con unos pantalones, incluso con una falda de noche". Esta frase la dijo una de las mujeres más elegantes que conocemos Carolina Herrera. La famosa diseñadora es una de las embajadoras más universales de la camisa blanca y lleva toda la razón.

Cuando se trata de buscar 'looks' que nos favorezcan a todas, lo mejor es echar mano de los básicos y no lo decimos nosotras lo dice Carolina Herrera. Esta premisa se puede adaptar a cualquier circunstancia, ya sea para ir a la oficina, para una cena con amigas o para un look de invitada.

Y siguiendo esta línea Zara tiene muchas opciones para ofrecernos prendas básicas desde las más simples hasta las más elaboradas, pero hemos encontrado una camisa que nos ha encantado, porque aunque su estilo sea clásico tiene un detalle, que la convierte en LA camisa del año.

Si bien es cierto que en 2019 la firma de Inditex ya nos había adelantado una camisa así, está nueva versión viene mejorada. Se trata de una camisa popelín blanca de manga larga que cuenta con un puño forrado con plumas en un rosa palo, una apuesta que nos ha conquistado solo verla en el catálogo de lo que está por venir.

Zara se las ha ingeniado para que esta temporada deseemos más que nunca tener una camisa blanca en nuestro armario. Y es que se trata de un diseño que se lo podemos llevar con vaqueros como lo propone la marca o bien con pantalones de vestir anchos, y si son en tono rosa como las plumas mucho mejor.

Pero las opciones son muchas. Lo mismo se puede llevar con faldas cortas de piel, que con unas más largas como para crear un vestido de invitada. Lo cierto es que esta blusa ofrece una infinidad de posibilidades, solo tienes que abrir tu armario y ver con todo lo que va a quedarte ideal esta camisa.

Aún no está disponible en la web, aunque obviamente habrá que añadirse a la lista porque va a volar. Su precio será de 69,95 euros y créenos cuando te decimos que valdrá la pena cada euro que inviertas.