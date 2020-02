Katy Perry ha dejado boquiabiertos a los seguidores de 'American Idol' con un look de corsé y blazer de print animal de Carmen March: sí, de firma española

Ideal.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Katy Perry sigue siendo una de las celebrities más eclécticas en lo que se refiere a sus looks. Desde que la conocimos con ese rollo 'candy 50's' en su videoclip 'I kissed a girl', la cantante ha ido evolucionando en cuanto a estilismos pero siempre con un toque divertido y un tanto arriesgado. Siempre atenta a todas las tendencias, la actual jurado de 'American Idol' ha hecho las delicias de sus seguidores en dicho programa (y en Instagram) al apostar por un diseño 'made in Spain'.

Katy Perry ilumina la gala MET 2019 vestida de candelabro Ver 5 fotos

Un conjunto formado por una falda y un corsé de estampado animal en blanco y negro que pertenece a la firma Carmen March. ¡Fantasía! No solo eso, Katy Perry quiso rematar el 'outfit' con una blazer a juego que lució al hombro. Además, tenemos que decir que el pelo rubio platino que luce ahora la intérprete le sienta de maravilla a ese 'print animal'. Eso y que eligió un maquillaje en tonos rosas y potenció su mirada con pestañas XL.

Un look que no fue pasado por alto por la firma española ya que el equipo de Carmen March en Instagram no dudó en darle las gracias por apoyar sus prendas. No solo eso, dicha marca también nos 'chivó' que si nos gusta el look de Katy Perry siempre podemos darle una vuelta de tuerca un poco menos 'chillón' apostando por este 'coat dress' que se encuentra actualmente de rebajas y que puedes comprar aquí.

No es la primera vez que las celebrities internacionales apuestan por Carmen March. Unos días antes, la actriz Lauren Lyle, de la serie 'Outlander', eligió un precioso vestido blanco con escote palabra de honor, bolsillos y abertura latera. Una auténtica maravilla.