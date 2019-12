Si eres de las que no llevas medias en invierno, haz como Diane Kruger y combina una minifalda con botas altas

Las botas doradas más deseadas de Chanel protagonizan el look de invierno de la actriz.

Un invierno más, el debate está servido: ¿medias sí o medias no? Estilistas, 'celebrities' e 'influencers' participan cada año en esta eterna disputa 'fashion' que divide a las amantes de la moda en dos grupos: quienes adoran este complemento y quienes lo detestan.

Después de ver el último look de Diane Kruger, podemos afirmar que la alemana forma parte del segundo bando. La actriz, que este martes ha asistido a un evento celebrado por Chanel en Nueva York, ha tirado de ingenio para demostrar que, pese a las bajas temperaturas, es posible llevar una minifalda sin necesidad de medias. ¿El truco? Combinarla con unas botas altas que protejan las piernas del frío, en su caso un modelo dorado y 'over the knee' superllamativo.

Como musa de la 'maison' francesa, Diane se ha atrevido con un 'total look' de la marca, compuesto por un traje negro de chaqueta y falda y rematado por las deseadas botas metalizadas, unas de las más vistas en el 'street style' de París de la última temporada.

Todo el conjunto forma parte de la colección 'pre-fall' 2019 de Chanel, inspirada en la estética del Antiguo Egipto y presentada hace un año en el MET o Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ante un 'front row' de lujo. Asistentes de la talla de Penélope Cruz, Margot Robbie, Lily Rose Deep o Julianne Moore llenaron la primera fila de la pasarela de glamour y, por supuesto, Diane Kruger también estuvo presente, ataviada con un vestido de brillos y transparencias ideal para la ocasión.

Ahora que ha vuelto a recurrir al negro y lo ha elevado con las mencionadas botas altas doradas, su look se ha convertido en toda una inspiración para este invierno, sobre todo de cara a las próximas citas navideñas que ya se acumulan en nuestra agenda.

La lección de moda está clara: si pasas de llevar medias esta temporada, ponte botas altas; y, cuanto más vistosas sean, mejor.