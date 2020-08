Sin tonificar, sin abdominales, sin presiones: el cuerpo en bikini de Kate Moss debería ser lo normal

Belleza real.

Está claro que el mundo de la moda y la belleza lleva dictando desde hace años un ideal sobre el cuerpo femenino que en la gran mayoría de las ocasiones es imposible de cumplir. No es que las mujeres no quieran sentirse bellas, es que no todas las mujeres tienen ni deben cumplir con unos estándares que se les pide a las súper modelos.

Está bien no tener los abdominales de Emily Ratajkowski, está bien no tener la cara lavada de Jennifer Lopez, está bien no tener las curvas tonificadas de Kylie Jenner... Para, mírate al espejo y siéntete bien con lo que tienes. Porque sí, todas querríamos mejorar ciertas partes de nuestro cuerpo, pero también debemos darnos un respiro, coger aire y darnos cuenta de que el físico no tiene tanta importancia como la que le damos.

Al de la mujer, claro está, porque si Leonardo Dicaprio engorda, él luego no dará una entrevista en bañador confesando cómo lo ha hecho para perder peso. Porque ellos no tienen la misma presión que nosotras. Porque ellos pueden ser exitosos con kilos de más. Nosotras no. Triste, pero cierto.

De ahí que queramos hablar hoy del cuerpo en bikini de Kate Moss, algo que tampoco debería ser noticia, pero que nos parece que puede ayudarte para que veas que ella, como tú y como yo, es una mujer real. Con su piel de naranja, su celulitis, su piel no tersa... sin trampa ni cartón. Real, como la vida misma.

Ha sido el periódico 'Daily Mail' quien ha publicado en exclusiva unas imágenes de la modelo en bikini durante una escapada en Ibiza y solo diremos una cosa: Gracias, Kate.

Esto, amigas, es un cuerpo real. Con imperfecciones, como la vida misma. Así que la próxima vez que vayas a ponerte el bikini y creas que no puedes ponértelo porque "estoy gorda", piensa que no todos los cuerpos son iguales y que también se puede vivir sin abdominales.