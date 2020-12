Tan cómodas como unas zapatillas y tan elegantes como unas bailarinas, Melissa Villarreal ha estrenado merceditas de Victoria y ya las queremos

La firma riojana de zapatillas se reinventa y nosotras estamos encantadas con el fichaje.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Melissa Villarreal, lo confesamos, nos hemos enamorado de sus merceditas de Victoria. Aunque los botines son los reyes del calzado de invierno, con solo echar un vistazo a las últimas fotos del street style, no nos queda ninguna duda: las merceditas (también conocidas como Mary Jane) son los zapatos planos de moda de 2021. Las chicas que más saben de moda ya las han añadido a sus looks y, la verdad, no nos cabe ninguna duda porque, además de cómodas, no pueden ser más estilosas y elegantes. Y Melissa Villarreal ya lo sabe: ya ha estrenado sus merceditas de Victoria.

Los Mary-Jane siempre han sido zapatos de niñas, los clásicos que llevábamos a diario para ir al colegio y con los que combinaban con los vestidos más elegantes en los días especiales, pero este 2021 los llevaremos en clave hiperfemenina como nos lo han demostrado sobre la pasarela las firmas Maison Margiela, Carolina Herrera y Marc Jacobs, que les añadieron un tacón cuadrado, o marcas como Ganni, Gucci y Charles & Keith, en versión plana y destalonadas, que a su vez son las que están arrasando entre las fotos de las influencers.

Melissa ha apostado por un modelo clásico, de terciopelo azul marino, que ha combinado con vaqueros. A la venta en la web de la firma por 29,90€, tambien está disponibles en otros colores: azul granate, gris, lavanda, marrón…