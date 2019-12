Si buscas un plumífero diferente al de los demás, fíjate en este de Nuria Roca

El más original del invierno.

Los plumíferos encabezan la lista de prendas más buscadas de este invierno pero no todas nos atrevemos a incluir uno en nuestro armario. Algunos porque son demasiado voluminosos, otros por su marcado carácter informal o simplemente porque no hemos encontrado aún la silueta que mejor nos sienta, lo cierto es que hay tanta variedad en el mercado esta temporada que ninguna de estas excusas sirve para explicar el por qué no te has animado aún a protegerte del frío con uno de ellos.

Porque, una cosa esta clara, a calentito y cómodo el 'puffer' no le gana ningún otro tipo de abrigo. Por eso no hemos querido cesar en nuestro empeño por dar con uno que sea el que finalmente te convenza. De hecho, creemos que por fin lo hemos encontrado gracias a Nuria Roca.

La presentadora, que parece tener un don para escoger prendas que se salen de lo habitual, ha lucido un chaquetón de plumas corto, en color negro y con manga tres cuartos que nos ha parecido ideal para todas aquellas que se muestran reticentes a lucir alguna de estas gustosas piezas acolchados.

Es el diseño tan original del abrigo de la valenciana lo que le hace tan especial y le convierten en la mejor opción para quienes no terminan de aceptar el plumífero en un contexto menos informal.

Nuria lo ha lucido con unos pantalones negros tipo culotte, un jersey azul y unas zapatillas blancas durante unas vacaciones familiares en Roma, lo que muestra que funciona genial en el día a día.

Una prenda menos deportiva que la que Sara Carbonero llevó hace unas semanas pero que cumple la misma función: ser fiel a la tendencia invernal sin renunciar a la gran máxima que es la de servir de perfecta capa contra las bajas temperaturas.