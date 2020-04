¿Eres una apasionada de la moda? Entonces no te puedes perder 'Making The Cut', el nuevo programa de moda de Amazon Prime Video, del que Sara Rea, su productora ejecutiva, nos ha contado todos los secretos

Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld y Chiara Ferragni forman parte del jurado del programa de Amazon Prime Video. ¡Ya estamos enganchadas!

Si todavía no has visto la serie Amazon Original 'Making The Cut' ya estás tardando. Se estrenó el pasado 27 de marzo en Amazon Prime Video y desde entonces no hay quien no hable de la serie en la que Heidi Klum y Tim Gunn hacen de presentadores y productores ejecutivos. Y en la que hay mucha moda, claro. El concurso consta 10 episodios en los que 12 emprendedores luchan por “hacer el corte” (make the cut); y el diseñador ganador de la final, que se celebrará el 24 de abril, recibirá un millón de dólares para invertir en su marca y tendrá la oportunidad de crear una línea exclusiva que estará disponible en Amazon.

Eso sí, antes tendrán que trabajar duro, se enfrentarán a retos y tareas que ponen a prueba su creatividad a la hora de diseñar y la destreza para gestionar un negocio. Y todo analizado bajo la lupa de los nombres más reconocidos e influyentes de la moda como Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld y Chiara Ferragni. Suena bien, ¿verdad? Pues nosotras hemos charlado con Sara Rea, una de sus productoras ejecutivas, y nos ha contado un montón de detalles del programa.

¿Cuál es la clave del éxito del programa?

Creo que la clave del éxito de 'Making the Cut' es que es un programa accesible, inspirador y lleno de corazón. También creo que tener ropa asequible, así como looks más aspiracionales en cada episodio, hace que el programa sea entretenido para todo el mundo. Pero incluso más allá de eso, en el fondo, este programa es sobre la gente que hace realidad sus sueños y eso es algo con lo que todos podemos relacionarnos y en lo que podemos inspirarnos.

¿Cómo surgió la idea?

He trabajado con Heidi y Tim durante muchos, muchos años. Siempre hemos tenido grandes sueños e ilusión para crear un espectáculo que englobase y reflejase el estado del mundo de la moda. También queríamos asegurarnos de que el ganador fuera un ‘’embajador’’ del programa y que pudiese convertirlo en algo importante y de gran impacto. Así que cuando Heidi y Tim dejaron Project Runway, Amazon era la opción perfecta, especialmente porque permite a los clientes comprar la ropa que ven desde la creación hasta la pasarela.

¿A quién va dirigido el programa?

Honestamente, el programa es para todos. Creo que para padres e hijos; para los fanáticos de la moda; para cualquiera que ame a la gente con talento y que de todo de sí mismo para cumplir sus sueños. He hablado con muchas personas que lo están viendo en familia y con su gente más cercana.

¿Qué sorpresas nos esperan?

¡Muchas sorpresas! No queremos que este show sea plano o que sea demasiado predecible, así que los giros y las sorpresas son constantes.

¿Es muy difícil producir un show de esta envergadura? ¿Qué es lo más satisfactorio? ¿Y lo más frustrante?

Es duro. Viajar con tanta gente alrededor del mundo y realizar eventos a gran escala cada pocos días fue un trabajo muy desafiante. Sin embargo, ha sido el espectáculo más gratificante de toda mi carrera y ¡espero poder hacerlo de nuevo!

¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿cuántas horas de trabajo y personas?

Detrás de cámaras hay cientos de personas trabajadoras, talentosas y maravillosas que lo dan todo para hacer de esto un espectáculo increíble. Tanto los concursantes como el equipo hemos tenido momentos muy divertidos y nos hemos reído mucho, a veces por la complejidad del proceso de producción, otras simplemente por el cansancio que conlleva y otras veces simplemente porque nos gusta divertirnos.