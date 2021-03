Y tú tampoco vas a poder evitar recurrir a esta combinación.

SANDRA GONZÁLEZ

La veíamos muy lejana pero la primavera ya está aquí. Por fin el 'street style' vive una transición hacia diseños que, poco a poco, van siendo más ligeros y que protagonizan nuestros looks para estos meses en los que las temperaturas empiezan a ser más agradables pero todavía no hace el suficiente calor como para desprendernos de ciertas prendas.

En este sentido, y de cara a los días de entretiempo que vienen por delante, algunas de las prendas a las que más vamos a recurrir (y como así ocurre cada año) son las chaquetas en todas sus versiones: desde la clásica vaquera, pasando por la de cuero y hasta las míticas americanas.

Sin embargo, este año parece que en nuestro guardarropa cada vez han ido cogiendo más protagonismo otras prendas cómodas con aires urbanos y 'sporty' que ahora combinamos sin ningún miedo con todas estas chaquetas, como es el caso de la sudadera. Si hay una fórmula estilística que ya se está convirtiendo en una de las más repetidas por las chicas con más estilo es la de 'blazer + sudadera' y Amelia Bono ha querido dejar claro que es la combinación más acertada y 'trendy' del momento.

A principios de la temporada de otoño-invierno vimos cómo las sudaderas se convertían en la prenda protagonista de algunos de los looks más imitados de Instagram y aunque, efectivamente, se trata de un básico "de toda la vida", es cierto que siempre lo hemos asociado con looks deportivos, sin embargo ya nos ha quedado más que claro que existen muchas maneras de lucir esta prenda y conseguir un 'outfit' cómodo y estiloso, como es la de combinarla con una americana.

La hija de José Bono ha compartido un nuevo estilismo en su perfil de Instagram (que ya se ha convertido en todo un escaparate de inspiraciones 'fashion') con el que vuelve a demostrarnos que esta primavera llevaremos la sudadera con blazer. No es la primera vez que la empresaria se apunta a esta fórmula estilística, pues ya la vimos lucir una sudadera con capucha con americana y leggings de cuero, sin embargo tampoco es la única que se ha atrevido con esta combinación 'urban chic', ya que Paula Echevarría o la mismísima Chiara Ferragni también han apostado por este 'mix'.

En concreto, Amelia Bono ha optado por un look muy sencillo de copiar y perfecto para el día a día, protagonizado por una sudadera básica de color gris y cuello redondo, que luce con una blazer gris oscura con raya diplomática y de corte 'oversize' que pertenece a Zara (aunque ya no está disponible en la tienda de Inditex), así como con unos vaqueros también en color gris oscuro, con patrón 'slim' (es decir ajustados a la cintura) de tiro medio-alto y pernera recta de Levi's. Para rematar el look, ha apostado por unas zapatillas Converse clásicas de color negro.

A modo de complementos, la 'influencer' que jamás se olvida de ni un solo detalle, ha apostado por dar un toque extra de elegancia al look (a pesar de estar compuesto por dos prendas más urbanas como es el caso de la sudadera y las 'sneakers') al llevar en el cuello una cadena dorada con eslabones XXL y un bolso 'clutch' bajo el brazo.

Tomamos nota de cada una de las pinceladas que crean este look. ¿Y tú? ¿Te atreves con esta combinación? ¡Acertarás seguro!