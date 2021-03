Amelia Bono tiene los leggings de piel más favorecedores de Uterqüe y dice que se llevan con blazer, sudadera y 'sneakers'

Un 'mix and match' que hará que luzcas un look ÚNICO.

SANDRA GONZÁLEZ

Amelia Bono se ha ganado un hueco en el corazón de todas las amantes de la moda, y no es para menos. La empresaria tiene un gusto incuestionable a la hora de vestir y de combinar todas las tendencias del momento sin miedo alguno y conseguir looks de diez, por difícil que pueda parecernos.

- Combinar el chaleco de punto con leggings nos parecía la mejor opción hasta que hemos visto a Amelia Bono llevarlo con falda asimétrica

- Amelia Bono ha encontrado el conjunto más bonito de leggings y top de Born Living Yoga que te aportará un extra de motivación

El perfil oficial de Instagram de Amelia Bono se ha convertido en todo un escaparate de fichajes favorecedores y de propuestas estilísticas que no pueden resultarnos más inspiradoras. Y es que si la 'influencer' sabe que de entre todos los vaqueros los más favorecedores son los 'wide leg' o que un chaleco de punto con hombreras es todo lo que necesitamos para elevar cualquier look, también sabe que los pantalones o leggings de efecto piel son lo más repetidos de la temporada de otoño-invierno del 'street style' pero, ojo, porque los seguiremos viendo también durante la primavera (especialmente durante los días de entretiempo).

El último estilismo que Amelia ha compartido con sus más de 350.000 seguidores, efectivamente, está protagonizado por unos leggings de cuero de Uterqüe, que nos atreveríamos a decir que son los más favorecedores que hemos visto hasta el momento. Y, sobre todo, estamos alucinadas con la fórmula que la 'influencer' nos desvela para llevar esta prenda durante los últimos días de invierno y los primeros de primavera. ¡Nos encanta!

En concreto, Amelia Bono ha apostado por un estilismo 'mix and match' con el que, una vez más, nos demuestra que no tenemos que tenerle miedo a absolutamente nada a la hora de combinar prendas tendencia porque, sinceramente, esta mezcla puede darnos como resultado un look de diez y perfecto para el día a día.

La hija de José Bono ha combinado sus leggings con dos prendas en clave 'sporty', como son una sudadera 'oversize' de color gris (que ya sabemos que estos diseños se han convertido en un 'must have', si es que alguna vez dejó de serlo) y unas 'sneakers' blancas clásicas. Sin embargo, Amelia ha "roto" ese punto informal al lucirlo con una blazer gris con raya diplomática, también de corte 'oversize' de Zara. Y lo cierto es que nos alucina el resultado.

Por supuesto, los leggings nos han fascinado porque son de lo más favorecedores. Están confeccionados en napa de alta calidad, con acabado elástico, goma en la cinturilla (para que se ajusten al cuerpo) y están diseñados con tiro medio-alto y para que se adapten a la silueta pero sin oprimir demasiado.

Los encontramos en la web de la firma de Uterqüe a un precio de 319 euros. Y aunque su precio es elevado, se trata de un diseño de calidad y atemporal que jamás pasará de moda. No obstante, puedes encontrar referencias similares de polipiel en los escaparates de muchas otras tiendas 'low cost'.