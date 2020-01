Alba Díaz tiene los pendientes que 'levantan' cualquier look

Atentas.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Sabemos que siempre te lo decimos, pero es que si no sigues ya a Alba Díaz en Instagram no sabemos a qué estás esperando. Y no, la joven no es solo la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, Alba Díaz es una estudiante, modelo e influencer que se está convirtiendo paso a paso en una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Sin prisa pero sin pausa, y a caballo entre Francia y París, su Instagram se ha convertido en un escaparate de tendencias.

A medio camino entre la modernidad, la vanguardia y la elegancia, Alba Díaz juega de forma sublime con prendas que elige con sumo cuidado para no caer en el exceso o en el 'disfraz'. Porque gran parte del éxito de la modelo es gracias a que apuesta por diseños que reflejan su personalidad. Y es que no hay mayor error que lucir piezas con las que no nos sentimos cómodas.

Apasionada de las prendas 'comfy', y una de las abanderadas españolas en esto de presumir de 'vestido deluxe + sneakers', ahora Alba nos enseñado otro de sus trucos para deslumbrar. Se trata de apostar por pendientes 'high class'. Durante un reciente viaje a Londres con su madre, Alba ha lucido un diseño de aro de perlas que nos ha parecido maravilloso. ¿El motivo? Da igual con qué 'outfit' los coordines porque inmediatamente tu 'look' sube de nivel.

En cuanto al diseño que luce Alba, nos encanta que el tamaño de las perlas vaya disminuyendo en la zona más cercana a la oreja. Y es que este es un buen momento para recordar que las perlas, si sabemos cómo apostar por ellas, pueden ser nuestras mejores aliadas. Ya no son exclusivas de 'outfits' excesivamente arreglados, si no que las puedes coordinar con un vaquero y una camisa blanca, como hizo la propia Alba un día más tarde.

Además, recuerda que este año, las perlas también iluminan tus prendas. No las pierdas de vista.