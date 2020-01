Las zapatillas son los nuevos tacones: palabra de Alba Díaz

¡Nos encanta!

Fue el día de Navidad cuando Alba Díaz nos demostró que las mejores aliadas de nuestros vestidos de fiesta podían ser unas zapatillas Vans. Renunciando a los tacones y apostando por la comodidad del calzado más casual y moderno, la modelo e 'influencer' dejaba claro que lo 'sporty' no estaba reñido con lo 'party'.

Sorpresas de la vida, Alba Díaz volvió presumir de estilazo cuando decidió dar la bienvenida al año 2020 con un precioso vestido plateado de House of CB y, en vez de subirse a unos altísimos tacones, prefirió dar una vuelta de tuerca a su look con unas zapatillas Converse. ¿El truco para que queden bien? Las lentejuelas. Efectivamente, Alba Díaz puso la nota 'brilli brilli' en sus pies (además de en su vestido), con un diseño de lentejuelas que también valdría para animar cualquier 'look' de vaqueros y camiseta básica.

Y aunque este vestido y el estilismo en conjunto nos parecen una maravilla, lo que nos gustó más todavía es el texto con el que la joven acompañó las tres fotografías de su 'party outfit'. "Feliz año a todos! 🖤 espero que lo hayáis pasado bien y os deseo toda la felicidad, salud y éxito del mundo! Gracias a los que estáis aquí porque veis algo en mi y ojalá sigáis mucho tiempo más.... poco a poco nos convertimos en una gran familia. A los que critican e intentan joder os quiero también, tengo esperanzas y pienso que siempre se puede cambiar y convertirse en una mejor persona! Os adoro y gracias por tanto", escribía.

Así pues, ahora que todavía queda la celebración de Reyes por delante, quizá no sería mala idea dejar aparcados los tacones por un tiempo y disfrutar de la comodidad casual de las zapatillas que esperan impacientes su turno para brillar en nuestro zapatero. ¿Qué opináis?