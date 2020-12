El abrigo de tartán azul y fucsia que pone en el foco 'fashion' a Camilla, duquesa de Cornualles

Un diseño precioso.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es la historia de amor 'real' que más vueltas al mundo ha dado. La relación entre Camilla Parker-Bowles y el príncipe Carlos de Inglaterra no fue, ni ha sido, fácil. Un amor que muchos no entendieron, y siguen sin entender, debido a los matrimonios de ambos y que, a día de hoy, vuelve a estar en el punto de mira debido a la cuarta temporada de 'The Crown'.

Sin embargo, y aunque la repercusión de esta serie de Netflix está haciendo que se desempolve de nuevo un pasado que muchos no quieren remover, Camilla sigue demostrando que nunca pierde la sonrisa, ni el estilo, aunque el mundo cargue contra ella.

En pleno inicio de distribución de la vacuna del Covid-19 a la población de máximo riesgo en Reino Unido, la duquesa de Cornualles y el príncipe Carlos han visitado el Gloucestershire Royal Hospital para hablar con algunos de los trabajadores del centro.

Ahí hemos podido comprobar cómo la duquesa de Cornualles es una apasionada de los colores vivo y ha derrochado estilo con un abrigo de tartán en azul y rosa fucsia que le sentaba de maravilla.

Una aparición que llega pocas horas después de que la pareja compartiese la imagen con la que han deseado unas felices fiestas de manera oficial. Una instantánea en la que aparecen sentados en un banco en un jardín en Birskhall, Escocia.

Una fotografía en la que se han dejado miles de mensajes de felicitación y que recuerda que, aunque su amor fue y será muy polémico, la suya parece ser la verdadera gran historia de amor de la monarquía real británica.