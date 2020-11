Los 'haters' se ceban con Camilla Parker Bowles en Twitter y Clarence House responde

La 'culpa' la tiene 'The Crown'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que el estreno de la cuarta temporada de 'The Crown' ha removido muchas conciencias y ha hecho que mucha gente conozca parte de la historia de amor y desamor del príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales. El problema es que una parte importante de esta nueva trama que tiene a los usuarios de Netflix con el corazón en un puño gira en torno a la supuesta relación paralela que mantuvo el príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles cuando él todavía estaba casado con la que luego sería conocida como la princesa del pueblo.

Una supuesta infidelidad que nunca ha sido confirmado de manera oficial por ningún miembro de la familia real británica, pero que ha cobrado de nuevo muchísimo protagonismo en los medios y en las redes sociales debido a 'The Crown'.

Así pues, Clarence House ha decidido tomar una drástica decisión y ha desactivado los comentarios en su cuenta de Twitter para que los 'haters' no puedan dejar comentarios ofensivos en relación a Camilla y su relación el príncipe Carlos.

Una decisión que no ha sido tomada en cuanto al contenido que suben de Camilla en Instagram. Ahí podemos comprobar cómo los comentarios son mixtos y muchos se 'meten' con ella por esta supuesta infidelidad, pero también hay muchos que la defienden.

En cuanto a todas las tramas que se pueden ver en la cuarta temporada de 'The Crown', y sin entrar en detalles para no hacer 'spoilers', lo cierto es que sus creadores siempre han dicho que se basan en hechos reales, pero que "es una serie de ficción". Es decir, que hay cosas que pueden haber sucedido o no. Además, las que sí que tienen un peso histórico real siempre son tratadas con bastante cautela. God bless 'The Crown'.