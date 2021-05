La modelo y la reina comparten gusto por los diseños empolvados de Hugo Boss aunque no sea fácil lucir este color. Suerte que ambas han dado con la clave para que el resultado sea todo un éxito.

Julia García

A lo Robert Redford y Leonardo DiCaprio en 'El Gran Gatsby', con un traje rosa empolvado. Así se ha paseado Irina Shayk por las calles de Nueva York café para llevar en mano, rematando así una escena digna de Hollywood.

La modelo, cuyos looks por la Gran Manzana compiten con la crème de la crème de Manhattan, ya sea Olivia Palermo, Emily Ratajkowski o Katie Holmes, entre otras, tiene días en los que brilla especialmente gracias a su buen gusto y a su atrevimiento para interpretar las prendas de vanguardia. Y la forma en la que ha llevado el traje rosa es una muestra inmejorable de ello.

Eso sí, la top rusa ha optado por redoblar su apuesta el rosa a lo más alto escogiéndolo también tanto como tono para el bolso como para la camisa, en vez de apostar por el blanco como acompañamiento principal, como sí han hecho quienes tienen un dos piezas rosa en su armario como la reina Letizia, cuyo traje rosa es precisamente de Hugo Boss, igual que el de Irina Shayk.

Irina Shayk ha elegido de forma acertada un traje ligero, de aspecto casi veraniego, que es totalmente representativo de cómo se lleva la sastrería en este arranque de década: americanas cruzadas y pantalones de tiro ancho, ancho y recto.

El 'total look pink' no es completo porque Irina ha decido romper el monocromatismo del outfit con una mascarilla negra y, especialmente, con las botas Dr. Martens negras, uno de sus calzados favoritos. De hecho, pese a que son una elección rompedora y sorprendente para un look así, no llama tanto la atención que Irina Shayk las haya escogido para la ocasión teniendo en cuenta todo lo que las usa últimamente.

El resultado es ideal, como puedes ver, puesto que contrasta con el dulzor innato del rosa pastel, por lo que es un consejo de estilo magnífico para quienes suelen ir de este tono precisamente porque les resulta empalagoso.

No es difícil encontrar en el mercado dos piezas similares al que ha lucido Irina Shayk por las calles del Soho neoyorkino, aunque si te pica la curiosidad por saber de dónde es el traje que ella tiene en su vestidor, hemos podido encontrarlo en el catálogo de Hugo Boss, donde ambas piezas se venden por separado. La americana tiene un precio de 379 euros y el pantalón, 179,95 euros.

Este último es también el precio con el que la firma de origen alemán vende la blusa que la top caucásica ha lucido junto al traje rosa.