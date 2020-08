Las sandalias planas de Bershka de Paula Echevarría no solo son comodísimas, es que además van con todo lo que tengas en tu armario

Y cuestan menos de 20 euros.

Nos las prometíamos muy felices al ver un nuevo minivestido 'made in Paula Echevarría' al ver que el diseño con el que posa en su último look colgado enInstagram es de Stradivarius y molaba tanto por su diseño ajustado y el colorido estampado floral que decora toda la pieza, pero desgraciadamente ya es historia en el catálogo de la firma de Inditex.

Sin embargo, en pleno bajonazo hemos probado suerte con el complemento del outfit que nos ha gustado tanto como el mencionado vestido, y hemos cantado bingo al comprobar que sí están disponibles.

Y no solo eso, es que también son un modelo low cost porque lo firma Bershka, lo que significa que nosotras ya tenemos sandalias de pala básicas para lo que queda de verano, el comienzo del otoño y, como poco, también para próximos veranos.

Si los minivestidos son su prenda favorita de siempre, o al menos la que más viste, las sandalias planas trenzadas son su calzado preferido en lo que llevamos de verano. Arrancó apostando fuerte por los diseños de tacón, pero ya son varios los modelos de este tipo de zapato en este estilo que la vemos últimamente.

La verdad es que no nos extraña que recurra tanto a ellas porque al confort que garantiza casi cualquier sandalia plana tipo pala, hay que sumar el plus de elegancia que aportan gracias al detalle de la trenza que las recorre en sentido horizontal. Además, este modelo en concreto de la firma de Inditex tiene un valor añadido más: son negras. Esto es, pegan con absolutamente todo y no pasan jamás de moda.

Si te animas a picar como ya lo hemos nosotras, 17,99 euros tienen la culpa, que es el precio al que están a la venta en la tienda online de la marca gallega. Es más, figuran como 'best seller' por lo que nosotras de ti no esperaríamos demasiado para darle a "añadir a la cesta"...