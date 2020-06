Kate Moss sabe de sobra cuáles son las bailarinas (de marca española) que mejor quedan con vaqueros

Un look de 10.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque los zapatos tipo guante de Celine estén arrasando en Instagram, hay vida más allá de ellos. Los clásicos nunca mueren y en moda tampoco, claro, así que no nos ha extrañado cuando hemos visto a Kate Moss con unas bailarinas, el zapato plano al que hemos recurrido todas en algún momento porque, principalmente, es cómodo y lo puedes usar de lunes a domingo tanto para looks de mañana como de tarde. Sabemos de dónde son y cuánto cuestan. Y, lo mejor, son ‘made in Spain’.

Pedaleando sobre una bicicleta eléctrica por Cotswolds, hemos pillado a Kate Moss este fin de semana. ¿Vida de excesos? ¿Qué es eso? Ahora la modelo prefiere una vida más relajada y su estilo se ha adaptado a este momento. El look que llevó nos tiene completamente fascinadas, sobre todo las bailarinas de marca española con la que combinó su look

A sus 46 años, es una de las mujeres con más estilo del mundo, a pesar de la sencillez que le caracteriza. Para un paseo en bici con su hija Lila Grace, aposto por un jersey de punto fino de color gris, unos vaqueros negros ajustado y unas bailarinas de la marca española Pretty Ballerinas.

Se trata del modelo Rosario en color negro. De corte bajo y 0.5cm de tacón, las Pretty Ballerinas de Kate Moss están creadas con napa negra, tienen la suela de goma, plantilla de piel y forro de tela. Si te gustan, que sepas que puedes comprarlas en la web de la marca por 129€.