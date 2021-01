Ines de Cominges, la española que triunfó en Instagram con su vestido de novia de Diego Estrada, lleva ahora el abrigo marrón de mangas con volumen más bonito del invierno

Su cuenta es un nuevo 'must' si tienes Instagram.

Woman.es

En tiempos en los que la profesión de influencer está un poco masificada, no nos atreveríamos a recomendarte seguir una cuenta de Instagram si no consideráramos de verdad que es un 'must' para las amantes de la moda. Pero es que ha sido tal nuestro 'stendhalazo' con los looks de Inés des Cominges que nos es imposible no gritarlo en estas líneas y compartirlo contigo.

A Inés, que tiene poco menos de 20 000 seguidores en la red social, la conocimos hace relativamente poco. En concreto, en noviembre de 2019, cuando descubrimos que uno de los dos vestidos de novia que lució en su enlace era el precioso vestido de manga asimétrica y tul creado por Diego Estrada que se hizo viral (no es para menos) en Instagram.

Entonces fue inevitable conocer más acerca del estilo de una mujer con semejante buen gusto, y los looks que comparte en su perfil no nos defraudaron. Tal y como comprobar tú misma, tiene un gusto muy personal, con un aire chic contemporáneo, donde lo clásico parece vanguardista gracias a prendas superespeciales. Una de ellas, el abrigo con mangas con volumen que luce en la foto que publicó para felicitar las fiestas que están a punto de llegar a su fin.

En color marrón y largo tres cuartos, el abrigo destaca sobre todo por el efecto que hacen las mangas tipo farol, muy holgadas a la altura de los codos y ajustadas a la muñeca, abullonadas alrededor de las mismas. Un resultado espectacular en definitiva.

Se trata de un diseño de la firma española Mon patron, con sede en Madrid, cuyas piezas son de lo más especiales, capaces de elevar cualquier outfit a matrícula de honor. La influencer le saca más partido si cabe al combinar este abrigo con el complemento de moda, el pañuelo, a lo Olivia Palermo, tapando su mascarilla. Unos vaqueros de talle alto acampanados, unos botines joya de Mint&Rose y un top pastel completan uno de nuestros looks casual favoritos de todas las Navidades.

Nuestro follow ya lo tiene hace tiempo, ¿y el tuyo?