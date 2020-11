Olivia Palermo lo apuesta todo al monocolor con una combinación de sudadera y mocasines que va a encantarte

¡Menudo lookazo!

Cuando se trata de combinar las tendencias de una temporada todas juntas en un mismo look, la reina indiscutible es Olivia Palermo. Nos pongamos como nos pongamos, no hay otra mujer en el mundo con su talento para hacerlo una y otra vez.

Y si no estás de acuerdo, basta con que veas el lookazo monocolor que se ha marcado en su última aparición pública para que cambies de opinión: mocasines, americana y sudadera con capucha. Y el pañuelo al cuello como hipérbole final. ¡Casi nada al aparato!

¿Por dónde empezar ante semejante outfit? Podríamos hacerlo por los mocasines, el calzado del otoño del vestuario femenino, típico zapato masculino que en los pies de una mujer entra de lleno en la modernidad sin perder sus virtudes clásicas, sobre todo la elegancia. La neoyorkina ha optado por un diseño con borlas que ha combinado con unos pantalones rectos, holgados y tobilleros en color beis.

A juego con el pantalón, todo en el mismo tono neutro, el comodín del otoño cuando no sabes en qué parte de la paleta de colores inspirarte, Palermo ha escogido una americana larga y una sudadera con capucha con cordones. Esta dupla de prendas es otra de las tendencias de la temporada, la fusión definitiva entre la ropa formal y la deportiva. Junto a los mocasines en el mismo look, ¡el no va más del antagonismo! Y ya ves que si lo haces con estilo y buen gusto, y siempre con la capucha bien apoyada por fuera de la blazer, funciona de maravilla.

Y por si le faltaban pocos detalles destacables al estilismo de la empresaria, lo ha rematado con un pañuelo al cuello, el complemento del momento, que amenaza con ponerle las cosas muy difíciles a la bufanda en los próximos meses. En buena medida es responsabilidad de la propia Olivia Palermo que se hayan puesto tan de moda de nuevo porque fue ella la que nos dio la idea de llevarlos por encima de la mascarilla y evitar el inevitable toque agresivo que estas dan a cualquier look.

En este caso, Palermo no lleva el pañuelo tapándose la mascarilla, sino que lo luce anudado al cuello, justo por debajo de una mascarilla con estampado animal print y por encima del cuello de la sudadera, del que cuelgan los clásicos cordones de este tipo de prendas.

En definitiva, si de un concurso de estilo se tratara, los dieces lloverían por doquier para valorar el outfit de la norteamericana. Chapeau.