Las zapatillas de moda se llevan con vaqueros remangados y americana oversize según este lookazo de Hailey Baldwin

La modelo ha unido en un mismo look muchas de las piezas clave de la temporada.

Woman.es

Imagínate tener delante tuyo un maniquí desnudo al que le pudieras poner lo que quisieras. Lo mejor de cada casa. Y con todas las tendencias y prendas de moda a tu alcance. La premisa, ser original y atrevida, bien con las prendas o bien con la forma de combinarlas. Es muy probable que el resultado final fuera algo muy parecido al último look de Hailey Baldwin.

La modelo californiana, de la mano de su estilista, Maeve Reilly, se ha convertido en una de las celebrities que mejor interpreta la moda contemporánea. Sin límites. Puro eclecticismo. La creatividad y la fantasía al poder. La verdad es que armarios top como el suyo hay muchos entre las famosas, pero pocas lo exprimen como lo hace ella.

¿Cuántas mujeres se atreverían a llevar unos jeans tipo loose fit pero de de talle alto -un detalle más propio de los tipo mum jeans-remangados con las zapatillas de moda, una camiseta básica por dentro para dejar a la vista un cinturón negro, un gorra beisbolera y una americana cruzada oversize? Parece un trabalenguas pero no lo es, es su último lookazo.

Ya es difícil de imaginar un look en el que se mezclen un par de los elementos mencionados. Pues Hailey Bieber Baldwin los ha combinado todos, y ¡con un resultado de matrícula de honor!

No vamos a destapar a estas alturas las virtudes de las Air Jordan 1, el primer modelo de la icónica zapatilla que lució Michael Jordan hace casi cuatro décadas y que supuso la gran revolución en el mundo del calzado que ha llevado a las sneakers a ser lo que son hoy en día en el mundo de la moda en general y del street style en particular.

Con este tipo de zapatilla de bota baja y ancha siempre han funcionado bien los vaqueros anchos y holgados, así que no es de extrañar la apuesta de Hailey por los vaqueros de corte amplio, que empiezan a asomar con mucha fuerza aprovechando que la tendencia general en lo que respecta a los pantalones es la relajación de las líneas y las formas. Prepárate para ir ancha y cómoda.

Tampoco sorprende la gorra beisbolera, aunque a muchas sí les pueda llamar la atención. Es un complemento de moda que además es muy yankee, y la top californiana tiene en el fondo un toque muy norteamericano en su estilo. Y pocas combinaciones más yankees, en mayúsculas, que dicha gorra con una americana.

Es verdad que es propio sobre todo de la moda masculina, y que habrá quien haya criticado mucho dicha mezcla, pero hay que reconocer que tiene su punto. Sobre todo, tal y como lo ha interpretado Baldwin, con una americana oversize y cruzada de Balenciaga. Un 'all in' en toda regla.

Si no lo ves y solo te lo cuentan o lo lees, el look te puede parecer una aberración. Ese es el riesgo que conlleva tener un estilo arriesgado y personal. Pero visto el conjunto, al menos a nosotras no nos puede gustar más. Nuestro voto, si de un concurso de moda se tratara, sería un sí rotundo, con cartel de '10' en lo alto incluido.