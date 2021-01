Si Diane Kruger dice que en 2021 llevaremos jeans rotos combinados con zapatillas y blazer, será porque es LA TENDENCIA

Grábate a fuego el look de la actriz porque vas a replicarlo muy pronto.

Cuando creíamos que los jeans rotos habían pasado a un discreto segundo plano en pos de modelos tipo flare o los rectos no paramos de descubrir evidencias que tiran por tierra toda esta teoría. Eva González, Sara Carbonero, María Pombo y Lily Collins son solo algunas de las que recientemente han recuperado este tipo de pantalones perfectos para las amantes de los looks más desenfadados.

Tímidamente han ido conquistando de nuevo el territorio denim en versiones que juegan con los bajos deshilachados y aberturas no demasiado grandes que se reparten a lo largo de las piernas, sin embargo, parece que esto no va a quedar ahí, no al menos después de ver la última apuesta de Diane Kruger por las calles de Nueva York.

Porque vale que Katie Holmes es la reina absoluta del vaquero en torno a la cual vamos montando nuestro vestidor más cómodo pero no hay que olvidar que la actriz de origen alemán siempre es una gran referencia en lo que a tendencias se refiere, por eso no hemos podido más que prestar atención al mensaje que en este sentido nos ha mandado alto y claro.

La protagonista de 'Troya' y 'Malditos bastardos' cuenta con su estilismo protagonizado por unos pantalones desgastados que ella ha elegido ampliamente rajados a la altura de las rodillas, los cuales ha querido combinar con unas zapatillas abotinadas en color blanco y negro del estilo de las Nike Blazer que imperan en Instagram.

Ya nos avisó recientemente de lo bien que quedan unos jeans anchos con unas botas cowboy y cómo los pitillo están hechos para lucir con botines de corte militar. Ahora la combinación es otra a priori más informal aunque con una blazer de estilo clásico a cuadros que es la que cambia la tónica general.

Un último añadido que le da un interesante toque es el de la gorra, accesorio indispensable de este invierno al que siempre está bien recurrir, sobre todo cuando sufrimos un 'bad hair day'.