La combinación que arrasará este invierno.

Clara Hernández | Woman.es

Este lunes, Emily Ratajkowski anunciaba la buena nueva: la modelo está embarazada de su primer hijo, algo que ha comunicado a sus fans mediante un vídeo protagonizado por distintos posados, algunos de ellos desnudos, en los que luce tipazo y barriguita, y que ha grabado con ayuda de su amiga Lena Dunham ('Girls').

Horas después, Emily ha vuelto a fascinarnos cuando salía a pasear con un modelo perfecto tanto si estás embarazada, como si no. Se trata de un look protagonizado por una de las prendas que promete alzarse como uno de los 'must' del invierno porque es de punto (uno de los materiales estrella de la temporada, que ya ha conquistado chalecos y chaquetas), es calentita, cómoda, femenina, se adapta a todo tipo de cuerpos y es pura tendencia. Nos referimos los vestidos de punto, de los que ya muchas marcas han comenzado a ofrecernos propuestas ideales y que son una solución genial y versátil para lucir estilazo sin frío.

Vamos, que no tienen ni un pero, aunque es importante encontrar el que más nos favorezca (los hay de diferentes largos, tipos de punto y más o menos entallados).

El de Emily Ratajkoswki es un modelo midi, con manga larga, en color negro y con cuello a la caja que se adapta perfectamente a la silueta. Sin embargo, y como no podía ser menos, el de la modelo guarda una sorpresa: el traje no solo es supersexy al ser entallado, de arriba abajo, sino que cuenta con una sección 'cut out' en el lateral izquierdo, un original 'escote' que deja a la vista su costado e, incluso, el contorno inferior de un pecho.

Las botas hasta la rodilla, rojas, con efecto piel de cocodrilo y puntera en punta con las que lo ha combinado (es el modelo Parton, de Stuart Weitzman (875 euros) estilizan gracias a su tacón de varios centímetros.

Sin duda es otro de los aciertos de esta combinación (vestido de punto + botas altas) que nos encanta para los próximos meses y que cuenta con grandes aliados en nuestras marcas favoritas. Si ya te hablamos de las botas que pisarán con fuerza el asfalto este año, aquí te traemos una una selección de nuestros vestidos de punto favoritos. De distintos estilos y para muchos tipos de cuerpo. ¡Perfectos! Apunta: