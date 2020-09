Zapatos de tacón supercómodos para entretiempo que no te querrás quitar en todo el día

Y que resultan PERFECTOS para la 'rentrée'.

El verano ya está llegando a su fin. Las temperaturas van bajando (además, lo hacen de un día para otro) y de repente nos encontramos de nuevo enfrentándonos al temido cambio de armario.

Los vestidos cortos, los shorts o las sandalias dejan de protagonizar nuestros looks y, un año más, nos vemos con la ropa y los accesorios de otoño (que, ojo, nos gustan tanto o más que los de verano).

Especialmente para la 'rentrée' y su correspondiente vuelta a la oficina, siempre buscamos looks cómodos y sofisticados y, en este sentido, el calzado es imprescindible, ¿verdad?

Al igual que ha ocurrido durante el verano con las sandalias de tacón bajito, que han sido un 'must have' y el calzado más visto en Instagram, en estas semanas de entretiempo también necesitamos unos zapatos cómodos que reemplacen a nuestro calzado de verano. Por ello, los zapatos de tacón de entretiempo son una opción IDEAL que no debe pasar desapercibida.

¿Por qué nos gustan? Fácil. Además de ser bonitos y elegantes, son capaces de elevar cualquier look y son muy versátiles, ya que combinan con absolutamente todo. Aunque tengan tacón, al ser bajito (y por lo general, ancho) resultan comodísimos para soportar nuestro ritmo frenético de día a día e, incluso, no te mentimos si te decimos que son prácticamente tan cómodos como si fueras con unos planos (promesita).

Pero por si fuera poco, se trata de un accesorio que, por mucho que pasen los años, volvemos a ver cada temporada y que se ha convertido en todo un 'must have', por lo que realmente merece la pena invertir en ellos.

En Woman.es ya nos estamos preparando para las semanas de entretiempo y, por ello, hemos hecho una selección de zapatos de tacón bajito cómodos y para todos los gustos. Los hemos encontrado lisos, estampados, con tacón ancho o más estrecho... Y, sí, confirmamos que nos gustan absolutamente todos. ¿Y tú con cuáles te quedas?