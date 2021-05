La diseñadora se ha marcado uno de esos looks que no se olvidan gracias a haber encontrado en Zara las prendas adecuadas con las que presumir de bañador incluso fuera del agua.

María Aguirre

Lo de llevar el bañador a modo de body es una práctica que hace ya tiempo que adoptamos. Y eso que, reconozcámoslo, no es tan fácil como parece. En nuestra cabeza sonaba fenomenal hasta que nos plantamos delante del espejo con él puesto bajo nuestro pantalón favorito y no, no encajaban.

Pero no es cuestión de tirar la toalla de buenas a primeras. Sabemos cual es el problema por el que una fórmula así no funcione y no es otro que la correcta elección de los elementos. Hay diseños de moda baño que, nos guste o no, están pensados exclusivamente para la playa o la piscina, en cambio hay otros que más bien parecen haber sido ideados para todo contrario. Vamos, que es verlos y automáticamente trasladarte a una terraza en una noche de verano.

Nos ha pasado eso con el que Vicky Martín Berrocal ha lucido en las últimas horas. Uno de color negro, sin tirantes, con banda antideslizante y copas fruncidas separadas por una hebilla en U que resulta muy favorecedor para todas las morfologías tal y como apuntan desde Eres, la firma que está detrás de este diseño cuyo precio es de 325 euros.

Está claro que la elección del bañador es la esencia pero no hay que olvidar que, para que el resultado sea tan bueno como el que ha conseguido Vicky Martín Berrocal, también importan los acompañantes. Y en este caso la diseñadora ha dado en el clavo al encontrar en la colección de Zara dos piezas que encajan como si de un puzzle se tratara.

Unos vaqueros de azul clásico de talle alto para estilizar al máximo por un lado y una blazer del mismo tono del traje de baño para que ambas empasten como si ninguna de ellas estuviera destinada para el agua. Es más, para restarle aún más informalidad y añadirle un punto cañero muy interesante, no ha optado por una americana clásica sino por una de efecto cuero que sienta aún mejor.

La chaqueta, larga, de corte recto, con bolsillos delanteros y hombros marcados, hace ya tiempo que estaba en nuestro radar de la firma del grupo Inditex desde hace unos meses, tanto es así que incluso lamentamos decirte que ya está agotada en las tallas más pequeñas.

Su precio es de 59,95 euros y es una de esas piezas de fondo de armario a las que siempre apetece recurrir cuando necesitamos algo especial con lo que animar nuestro estilismo.