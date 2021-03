La colección de bañadores y bikinis de Zara podrás usarla también en tus noches de verano

Zara ha lanzado una serie de prendas de baño que son ya nuestras favoritas para llevar con pantalones, faldas, shorts...

María Aguirre

Probablemente al leer el titular habrás pensado que quizá es excesivo empezar ahora a hablar de verano pero si te pones a analizarnos bien verás que no lo es tanto como parece. En primer lugar porque nuestras ganas de que llegue la estación del calor son infinitas después de un año tan duro. Puede que no tengamos las vacaciones que nos gustaría ni podamos organizar los planes que ya estaban perfectamente planificados en nuestra cabeza, pero no por ello vamos a renunciar de disfrutar cada segundo de lo poco que se pueda. Y si eso empieza por renovar nuestro armario de cara al calor, pues bienvenido sea.

Además, nunca se es demasiado poco previsora cuando se trata de algo de Zara porque ya se sabe que enseguida vuela, y más cuando veas de lo que se trata porque es carne de que el cartel de coming soon aparezca a su lado al instante.

La cuestión es que dando un paseo virtual por la tienda online del gigante de Inditex nos hemos topado con su último lanzamiento, una colección de bañadores y bikinis ante la que es imposible no picar. Bonitos, favorecedores y adaptables a distintas siluetas. Amor a primera vista.

De las 9 piezas que están disponibles desde ya en la tienda online de Zara hay dos que son los que han sido todo un flechazo no solo por sus diseños que sus diseños que son pura moda sino porque precisamente por esas formas y los colores utilizados nos han parecido una geniales para ser utilizados más allá de la playa o la piscina.

Tanto el bañador morado que deja los hombros al aire para cargar de volantes la parte superior como el sujetador del bikini estampado en dos tonalidades, de escote recto, finas tiras ajustables, copas extraíbles y una gran lazada en el pecho funcionan seguro a la perfección lucidos a modo de body y top respectivamente con unos pantalones vaqueros y una americana por encima, unos shorts de talle alto y una camisa atada o, por qué no, en exclusiva con una falda.

Las tallas van desde la S hasta la XL y los precios, tanto de estas piezas como de todos los que forman parte de esta línea de baño de la casa, oscilan entre los 15,95 euros y los 24,95 euros en función de cada una.

¿De verdad sigues pensando que es demasiado pronto como para dejarlos escapar?