Rebajas Sfera 2020: los vestidos más originales (y asequibles)

Con una gran variedad de diseños y estilos en la que ninguno alcanza los veinte euros.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Atenta porque los vestidos de las rebajas de Sfera te solucionarán el año. Sí, has leído bien. Y cuando nos referimos al año claro que incluimos cualquier época y momento para llevarlos porque en el catálogo de la firma española hemos encontrado esa prenda repleta de lentejuelas que bien querrás llevar en una boda de invierno para acto seguir toparnos con la que el diseño cruzado, mini y con lazada teñido de amarillo será la que no te quitarás durante las noches de verano. Pero lo mejor de todo no solo es esta gran variedad, sino que también los precios con los que cuentan y es que ninguno alcanza los veinte euros.

Y es que, que levante la mano quien no ha aprovechado la época de descuentos para hacerse con el vestido perfecto para ocasiones especiales que aún no tienen fecha o simplemente para guardar en el armario como una auténtica reliquia a la que sabes que le darás un uso ilimitado. Bien, pues con Sfera esto se convierte en toda una realidad que te llevará a hacerte con más de uno. Y así será precisamente porque desde un rango de precios que parte de los doce euros los más originales y cómodos pasarán a formar parte de tu armario.

Si ya estábamos alucinando con el calzado que Zara y Mango nos proponía como el gran 'chollazo' en estos momentos y aún seguimos examinando con detalle con cuál de los bolsos de Uterqüe o Parfois nos hacemos, con estos últimos descubrimientos tenemos hecho el 'pack' perfecto para triunfar con looks caracterizados más que nunca por la etiqueta de 'low cost'.

- El calzado rebajado de Zara con el que renovar tu colección

- Asín son los bolsos que comprarás en las rebajas de Uterqüe

Nuestro favorito sin duda es el que, con un corte midi, hace de las lentejuelas reversibles su mejor estampando y del cuello caja su mejor escote. Pero que este sea nuestra apuesta segura no quita que los demás no lleguen a incluirse en nuestra cesta. Y es que todos ellos bien lo merecen. Aquí la prueba que lo corrobora y en la que nos apoyamos...