Nos quedaríamos con este vestido a rayas de Sara Carbonero si solo pudiéramos elegir un look para todo el verano

Este diseño de inspiración marinera con cuerpo tipo bustier y falda con vuelo es una auténtica maravilla para llevar mejor el calor.

Julia García

Hay prendas que son una maravilla y como tal hay que reconocérselo a sus creadores. Sin paliativos. Sin pomposidad en su descripción ni elementos que lo exageren porque no lo necesitan. Ves las imágenes y hablan por sí solas pero, ojo, esto no ocurre tan a menudo. O al menos no con la rotundidad de casos contados, entre los que podemos incluir un nuevo descubrimiento: un vestido rayado que nos ha descubierto Sara Carbonero. ¡No puede ser más bonito!

Claro, dirás que si es Sara Carbonero quien hace de modelo improvisada la cosa tiene truco, como lo pueden tener las fotos de estudios de los catálogos online de las distintas firmas, pero te garantizamos que no es una exageración.

El vestido, largo y de tirantes, es una oda al estampado marinero, como puedes ver en las dos fotos compartidas con él puesto por la periodista.

Con tirantes fijos, un corpiño ajustado con copas para realzar el pecho, la parte superior del vestido contrasta con la falda larga y fluida diseñada con paneles horizontales que entremezclan dos patrones distintos: rayas marineras en horizontal y vertical, combinación que resulta muy original con el vuelo del vestido en movimiento y que nos recuerda al que hace unos días lució la reina Letizia.

También contrastan la forma del escote delantero, en uve, y la del escote cuadrado a la espalda, pero no es un detalle especialmente protagonista en el precioso vestido, que además de ir ajustado en la cintura se completa con una cremallera invisible en su parte izquierda, donde pasa totalmente desapercibido.

Como imaginarás no se trata de un vestido low cost sino que se vende por un precio de 490 euros. Pese a ello, está a punto de agotarse en la tienda online de LSF (LoveShackFancy), firma fundada por la neoyorkina Rebecca Hessel Cohen.

Curiosamente, la marca norteamericana se ha inspirado en nuestro mediterráneo no solo en las hechuras y detalles del vestido en cuestión, sino también en sus complementos porque propone lucirlo con unas alpargatas con cuña, calzado que desde las Islas Baleares está conquistando el mundo en los meses de verano.

Sara, en cambio, ha optado por una alternativa similar e igual de acertada: unas sandalias de piel en color negro con cuña firmadas por Popa. Cualquier de las dos opciones es ideal para acompañar a un vestido que solo pide una cosa a quien lo lleve: que no lo estropee arriesgando con calzado y complementos.