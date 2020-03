Este vestido estampado de Zara con volantes es el que adorarán esas chicas que siempre llevan los minivestidos más bonitos de la primavera

Ahora que llega el buen tiempo, ¿sueñas con los primeros looks primaverales? Este es el típico vestido que todas tus amigas querrán copiarte (o tomar prestado de tu armario...).

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Todas tenemos una amiga que SIEMPRE lleva los mejores looks cada temporada (y si no la tienes, es que eres tú, que diría la Vecina Rubia) y, seguro que este minivestido estampado de Zara no falta en su armario de cara a la primavera.

¿Por qué nos hemos fijado en este diseño entre todas las maravillas (trajes satinados, vestidos de invitada, tops asimétricos...) que nos ofrece la nueva colección de la marca gallega? Pues porque reúne muchas de las características que buscamos en un vestido para que marque la diferencia.

Para empezar tiene un estampado floral muy diferente. "¿Flores? ¿En primavera? Qué innovador..." estará diciendo tu vocecilla interior con alma de Miranda Priestly. Pero sí, lo cierto es que este 'print' de fondo negro y con un entramado barroco de pétalos, tallos y hojas en blanco y con detalles mostaza es muy apetecible.

Además, el vestido en cuestión tiene el largo PER-FEC-TO para la nueva temporada; es decir, es bastante cortito. Después de meses de frío, el buen tiempo es sinónimo de lucir piernas y este tipo de silueta holgada en A resulta muy favorecedora para empezar a hacerlo, sea como sea tu cuerpo. De hecho, la pieza está disponible desde la talla XS hasta la XXL, por lo que se adapta a todas las siluetas.

Otro detalle que te convencerá de incluir esta prenda de Zara en tu colección es el volante que recorre la zona del pecho (ideal para sumar volumen) y la espalda, lo cual le otorga un aire retro muy llamativo. Y, por supuesto, no podemos evitar la mención a las mangas (muy) abullonadas, una tendencia en auge desde hace varias temporadas que aporta volumen y teatralidad a cualquier vestido, top, chaqueta o camiseta.

¿Cómo combinarlo para crear un 'lookazo'? Desde la tienda 'online' de Inditex proponen añadir unas botas de caña alta, pero los botines 'cowboy' o las sandalias de tacón 'easy' también pueden encajar de maravilla. Elige un bolsito pequeño en un color potente, ponte unos pendientes grandes ¡y listo!

Ahora que ya te visualizas con este 'outfit' primaveral, debes saber que el precio de este vestido estampado con volantes es de 29,95 euros en la web de Zara. Y, si necesitas más variedad, echa un vistazo a estas 20 propuestas con dosis extra de buen rollo para preparar el armario de primavera perfecto.