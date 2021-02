Este vestido de Asos que nos ha descubierto Paula Echevarría te servirá para San Valentín pero es también el perfecto look de invitada

La asturiana celebra uno de los Días de los Enamorados más especiales de su vida.

No ha sido la única seguramente que este año celebra el fin de semana de San Valentín por todo lo alto pero en casa, pero hasta el momento ninguna celebrity supera de momento a Paula Echevarría. Pedazo de planazo el suyo junto a Miguel Torres con cena romántica en casa, con velas, mesa de gala y vestidazo incluido.

No se celebra todos los años un San Valentín embarazada habrá pensado la actriz, que ha disfrutado de una noche romántica junto a su pareja sin necesidad de salir del salón de su hogar. Además de una mesa en la que no han faltado las velas, las flores ni una cubertería preciosa, Paula nos ha dejado con la boca abierta con el look que ha escogido para la ocasión.

Se trata de un vestido de Asos que bien podría haber llevado como invitada de cualquier evento porque la prenda lo tiene todo para ser la protagonista del outfit perfecto para ello. En color azul marino, largo con falda plisada, cuello cerrado y mangas tres cuartos rematadas con volantes, el vestido destaca también por el elegante estampado floral que decora e ilumina con su colorida paleta todo el pecho y buena parte de las mencionadas mangas.

Para completar un estilismo de matrícula de honor, la protagonista de 'Velvet' ha optado por dos complementos tan llamativos como el vestido.

Por un lado, unos pendientes largos de la firma Delaflor que quedaban perfectamente a la vista su melena suelta fija por detrás de las orejas. Y por otro lado, unas sandalias joya semitransparentes de vinilo con tacón medio y acabado en punta de Fetiche Suances, una de sus tiendas de referencia.

No parece casualidad que la elección de Paula para el calzado en la noche de San Valentín haya sido el modelo 'Cinderella' (Cenicienta), todo un guiño a los cuentos de princesas Disney en una etapa en la que ella parece sentirse como tal.

El vestido de Asos con el que Paula ha lucido radiante está disponible en la e-shop del portal multimarca por un precio de 52,99 euros. La pieza está disponble en prácticamente todas las tallas, así que si tienes algún evento en el futuro, aunque esté en duda por la pandemia, puedes tomar nota porque es una opción infalible.