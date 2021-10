Rocío Osorno ha descubierto el vestido negro de Zara que esconde un secreto en la espalda

Uno de esos diseños que debería convertirse automáticamente en parte de nuestro fondo de armario.

María Aguirre

Lo del poder que entraña un little black dress es algo que nadie pone en duda. Especialmente por lo mucho que te facilita la vida saber que tienes uno al que puedes recurrir cuando todo lo demás no te funciona. Es una especie de salvavidas fashion con el que siempre estarás a salvo. Eso y que, como buen básico que es, te permite tomarlo como lienzo en blanco sobre el que plasmar toda tu creatividad a base de complementos hasta dar con la combinación que mejor te convenga en función del contexto para el que vayas a utilizarlo -sí, sirve para todos siempre y cuando se elijan bien los compañeros de outfit-.

Ahora bien, como siempre que hablamos de piezas clave de un buen fondo de armario, la clave está en saber dar con el que más se adecue a tus gustos, tus presupuesto y tus necesidades.

Vestidos negros hay muchos, muchísimos. Precisamente por eso no son tantos los que logran conquistarnos. Algunos lo hacen por su sobriedad, otros por todo lo contrario (¡anda que no hay opciones a base de lentejuelas y capas de tul!) y están también los que se encuentran a medio camino entre la sencillez y la grandilocuencia. Cuesta mucho encontrar ese equilibrio que hace que muchas prendas aparentemente discretas presuman de algo especial y por eso no hay que pasar por alto cuando se localizan. De hecho, no pensamos hacerlo con este que ha descubierto Rocío Osorno.

El terreno sofisticado es en el que mejor se mueve la influencer y por eso no nos ha sorprendido que haya sido ella quien nos haya sorprendido con un diseño de Zara que logra esa armonía de la que te hablábamos. Un vestido de fiesta de largo midi, escote de pico, tirantes anchos confeccionado en seda morera 100% que a primera vista puede parecer austero pero cuyo detalle de la espalda cruzada en contraste con color blanco le da el toque justo de singularidad.

Una de esas piezas que no pasan en absoluto desapercibidas para nadie por las que todo el mundo termina preguntando la procedencia cuando se llevan puestas.

Pertenece a la colección de Zara para esta temporada en la que hay un notable espacio para los looks de noche como prueba esta creación cuyo precio es de 129 euros. Parece que las ganas que tenemos todas de una buena fiesta son evidentes...