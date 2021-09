En pantalón negro de Oysho con el que hacer la vuelta al cole más llevadera

Todavía no es tiempo de enfundarte en unos vaqueros, de modo que tenemos la prenda perfecta para hacer la perfecta transición del verano al otoño por su comodidad y frescura.

Julia García

Desde el punto de vista mental, es llegar el 1 de septiembre y parece que nuestra cabeza cambia automáticamente el chip y activa el ‘modo otoño’, como el reloj del teléfono cambia de hora solo cuando toca. Sin embargo, todavía restan tres semanas por delante de verano más la propina que el calor nos regala en muchos puntos de España en los primeros compases del otoño, así que te animamos a resistirte todavía a dejar atrás el verano y, por ende, a exprimir al máximo aquellos tejidos y prendas que mejor se adaptan a él.

Es el caso del lino, materia prima elegante y carismática donde las haya. Son tan fresquitas además las prendas fabricadas con este tejido que a veces parece que no tiene vida más allá de julio y agosto pero no es cierto. Y no lo es porque en lino también se fabrican aptas para el entretiempo cuando este es benévolo.

Si en tu lugar de residencia las semanas finales del verano y las primeras del otoño tienen un clima amable y agradable, tenemos el pantalón ideal para que te des un capricho de vuelta de las vacaciones que te facilite dejar atrás el síndrome posvacacional que a todos en mayor o menor medida nos invade con la vuelta a la rutina de los primeros días de septiembre.

La pieza en cuestión es un diseño tipo ‘slouchy’ de Oysho que se vende hasta en dos colores en su tienda online, beis y negro, que ofrece múltiples posibilidades al armario femenino en esta época del año.

Si el calor insiste, puedes ponértelo con sandalias planas y una camiseta de tirantes tal y como propone el equipo creativo de la firma gallega; en cambio, si el termómetro ya no sube demasiado, las deportivas o incluso las botas combinan igual de bien con el pantalón en cuestión junto a un suéter finito, una rebeca o una sudadera incluso.

Además de su polivalencia, el pantalón de lino de Oysho, que se vende en la tienda online del sello español por 22,99 euros, es muy original en cuento a su forma porque no es habitual ver pantalones fabricados en lino con corte ‘slouchy’, al estilo de los jeans que llevamos hasta la saciedad antes de la pandemia: de talle alto y holgados, dibujando una peculiar forma abombada en la parte de las caderas y los cuadríceps y estrechándose ligeramente a medida que alcanzan el tobillo, donde se cortan justo antes de llegar.

Por lo tanto, no solo son cómodos, funcionales y versátiles, es que además son bonitos y originales. Y su precio acompaña, así que lo tienen todo estos pantalones de lino para convertirse en tu básico favorito en lo que queda de verano.