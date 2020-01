Mery Turiel tiene la blusa verde de organza transparente de Zara que es pura fantasía

Todavía está disponible en tallas pequeñas y mediana.

Mery Turiel no para de sumar puntos para seguir subiendo posiciones en la lista de nuestras influencers favoritas. Look que sube la joven, look que nos conquista hasta colarse en nuestras cabezas, y ya no hay forma de sacarlo de ahí hasta que no le hacemos hueco en nuestro vestidor.

El único problema es que últimamente -¿solo últimamente?- los caprichos 'made in Turiel' se nos acumulan, pero claro, a ver quién deja pasar de largo la preciosa blusa con la que ha posado en su última fotografía de Instagram si sabemos de dónde es y que todavía está disponible en varias tallas.

La blusa en cuestión es una auténtica delicatessen, como esos dulces de alta pastelería francesa que te miran irresistible al otro lado del mostrador, solo que en este caso el cristal que nos separa es la pantalla del smartphone y la propia Mery se ha encargado de traernos la pastelería a casa, porque ha confirmado a través de sus stories que la prenda es de Zara.

Así que en un par de clicks hemos picado, cómo no, pero no es para menos teniendo en cuenta lo elegante y también diferente que es la blusa de organza semitransparente diseñada por la firma estrella de Inditex.

En un color verde realmente atractivo, con un lazo grande en el cuello que invade buena parte frontal de la pieza, mangas ligeramente abullonadas y botones en color negro, la blusa es pura fantasía.

No sé qué te parecerá a ti, pero a nosotras nos ha conquistado a primera vista. Y si te queda alguna duda de cómo combinarla, solo tienes que echar un vistazo a cómo propone hacerlo la marca española, con una minifalda negra con volantes -idea similar a la que se aprecia que lleva Mery Turiel aunque no se ve el look completo en la foto publicada- y botas altas del mismo color, para terminar de convencerte del halo especial que tiene la blusa, que está a la venta por un precio de 29,95 euros en la tienda on line de Zara.