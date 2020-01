El estampado floral y las aberturas laterales protagonizan la falda que está arrasando en las rebajas de Zara

Por su precio, por su diseño y por su versatilidad.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

No pierdas de vista las rebajas de Zara y menos esta falda midi, con flores y abertura incluida, seguro que te suena, ¿verdad? Estamos convencidas de que así es y es que la falda que ya era una de las más deseadas en temporada está ahora rebajada y ha sido uno de los grandes éxitos en tiendas en la primera jornada de descuentos. Y aunque es todavía un poco pronto -no han pasado ni 48 horas desde que los espacios físicos de las marcas abriesen sus puertas- para establecer cuál es la prenda más reclamada en las tiendas del gigante de Inditex, podemos asegurar que esta ha sido, y probablemente seguirá siendo, un auténtico 'best seller' hasta agotar existencias.

Puede que uno de los principales motivos que le han llevado a alzarse con tal etiqueta sea su diseño que combina a la perfección el negro con flores repletas de color y también su patrón en el que un corte midi que incorpora abertura le hacen ser la prenda más versátil de tu armario. Versátil porque puedes llevarla tanto en invierno como en verano y versátil porque puedes combinarla desde con botas hasta con zapatillas obteniendo siempre como resultado el mejor y más acertado de los looks.

Su precio original era de 29,95 euros y actualmente, con un 30% de descuento aplicado, 19,99 es la cantidad que le ha convertido en un gran factor de peso para que pasase por la caja tantas veces como por el probador sabiendo bien que se trata de esa prenda que no dejarás de llevar en todo el año.

Y es que su diseño también nos recuerda al del vestido de tirantes y con abertura lateral que en verano se convirtió en un auténtico éxito estando disponible en tres versiones cromáticas distintas, hecho más que suficiente para entender todo lo que en estas recientes rebajas está suponiendo esta prenda tan sencilla. Pero lo mejor de todo es que absolutamente TODAS sus tallas están disponibles en la página web, algo casi impensable en estos momentos.

Como fieles seguidoras de la firma española, nuestra misión de avisarte y descubrirte esta joya que se esconde entre su catálogo ha llegado a su fin, pero claro está que puestas a añadirla a la cesta, otras faldas, largas, midis y minis, también acabarán siendo un éxito absoluto en estas rebajas. Así que antes de que sea demasiado tarde, aquí te dejamos aquellas que estamos seguras arrasarán y tú llevarás.