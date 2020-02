Eva Longoria ha encontrado un pantalón de cuadros en Zara que es ancho, largo y sienta genial a las chicas bajitas, ¡palabra!

¿Lo malo? No hay ni rastro de él...

Woman.es

Una de las cosas que más nos gusta del estilo de Eva Longoria es que sabe muy bien sacar partido a su estatura. Sus 157 centímetros son suficientes para que la actriz y productora despliegue todo lo que sabe en cuestión de moda no solo sobre las alfombras rojas sino, como más nos interesa a nosotras por una cuestión práctica, en su día a día.

No hay más que darle al recuadro de 'seguir' en su perfil de Instagram para aprender valiosas lecciones sobre cómo vestir si eres bajita. Ya te hemos contado muchas veces pequeños trucos que hay que tener en cuenta para tratar de conseguir un efecto estilizador, y uno de ellos es el de dejar los tobillos al aire. La sensación de acortamiento aparece en el momento en que no queda nada de piel a la vista y es por ello recomendable el uso de pantalones o faldas que no terminen en el empeine sino mucho antes.

Por supuesto la que fuera protagonista de 'Mujeres desesperadas' conoce muy bien estas directrices y siempre las pone en práctica. De hecho, hace tan solo unos días lo hizo con un pantalón de cuadros en tonos azules que tiene además un detalle que da aún más sensación de alargamiento como es el dobladillo marcado por fuera. Un detalle que sienta aún mejor si, como la intérprete, le añades un zapato de tacón como el suyo que juega a ser botín pero deja piel al descubierto para incidir en el consejo que te dábamos antes. Tan sencillo como práctico.

Al verlo, nuestra primera idea ha sido la de copiar a Eva con su look para ver si así engañamos al ojo humano y parece que ganamos unos centímetros, y más cuando ella misma ha indicado que el pantalón en cuestión es de Zara al etiquetarlo así en su publicación en redes sociales. Lo malo ha sido que, al ir a buscarlo a la tienda online de la firma, no estaba por ninguna parte.

Por más que hemos recorrido de forma virtual todo el catálogo de la marca no hay ni rastro de esta prenda de corte ancho, lo cual no solo nos ha inquietado a nosotras sino también a la cantidad de seguidores que le han preguntado por él vía Instagram. De momento Longoria no se ha pronunciado al respecto por lo que habrá que estar muy atentas para ver si esto ocurre y poder salir de dudas.