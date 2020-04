Edurne ya tiene los dos conjuntos que son perfectos para crear el armario cápsula del verano

¡A todo color!

No hay día que Edurne no nos dé un aperitivo de lo que escucharemos en su disco 'Catarsis'. Su nuevo trabajo sale a la venta el día 10 de abril y la cantante no pude tener más ilusión y más ganas de que conozcamos este trabajo. ¡Y no nos extraña porque tiene pintón! Y los looks que acompañan al disco nos tienen fascinadas. Literal.

Hace unas semanas compartió con sus seguidores de Instagram la portada del disco, donde, por cierto, aparecer con unos pendientes de la firma Lausett, que son capaces de transformar cualquier look, y luego tuvimos un adelanto de ‘No te lo mereces’, “la balada más dura de Catarsis’, según la artista. Y fueron precisamente en esa imagen donde hemos fichado el mono de Guess que nos tiene enamoradas. Se trataba de un diseño de la nueva colección de la firma, color beige y con escote palabra de honor, que se puede comprar en la web por 139.90€.

Y si aquel modelito te impactó, espera a ver el resto: un vestido largo y estampado, que luce en un vídeo de su cuenta de Instagram, también de Guess y que nos encanta para las noches de verano o para una boda, que ya está disponible en la tienda online de la firma por 299€.