¿Y si nos vamos de compras online? Hemos fichado estas gangas de special prices y mid season en Zara, Mango, Bershka

Cuando nos queramos dar cuenta, todo habrá acabado y será el momento de estrenar las tendencias.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La crisis del coronavirus nos tiene confinadas en casa, pero eso no quita que después de terminar nuestra jornada de teletrabajo no podemos hacer cosas que nos gustan. Unas se entretienen leyendo, practicando algo de deporte, cocinando algún plato rico, escuchando podcast,... Y nosotras te proponemos otro plan: ¿por qué no nos vamos de compras virtuales? En algunas tiendas como Zara cuenta con special prices y en Bershka y Mango hay rebajas de hasta el 40%, no está nada mal, ¿no? Pues que sepas que hay verdaderos chollos que, cuando haya acabado todo, agradeceremos haberlos comprado. Eso sí, compra con cabeza.

- Abre tu armario y analiza la ropa que cuelga de las perchas. ¿Hay algo que te haga falta? Empieza haciendo una lista de la ‘compra’ y aprovecha también para donar toda esa ropa que haga más de dos temporadas que no usas (y que no tienes pensado usar en un corto espacio de tiempo).

- Busca básicos. Ahora que las tiendas tienen descuentos, es un buen momento para renovar los básicos. Nunca viene mal un vaquero, una camiseta blanca, una blusa sin estampados o un vestido negro.

- Date un capricho. A todas nos pasa: en temporada vemos algo que nos gusta mucho pero si es caro tendemos a pensarlo una y otra vez si merece la pena la inversión, pero justo en este momento, con el descuento, quizá nos dé menos vértigo la compra.

- Piensa en futuro. Repasa la lista de compromisos que tengas; bodas, bautizos, comuniones… Y adelántate al evento comprando el look. Además tiene una parte buena: cuando llegue el día tienes menos posibilidades de coincidir con alguien.

- Para la temporada siguiente. Adelántate a las tendencias -según hemos visto en las semanas de la moda ya sabemos lo que se va a llevar el próximo otoño-invierno 2020/2021- y compra pensando en lo que vendrá. Los abrigos, botines y prendas de piel, por lo general, tienen precios más elevados que el resto de las prendas, así que nuestro consejos es que busques con la mente puesta en el próximo invierno.