La diseñadora ha encontrado uno de esos básicos buenos, bonitos y baratos con los que se puede conseguir un estilismo de 10.

Julia García

Verano, costa y lookazo suelen tener como denominador común un color: el blanco, pero si algo nos ha quedado claro esta temporada de calor es que no hay que renunciar por puros prejuicios a los tonos oscuros. Sirva como ejemplo el marrón, que se ha destacado como una alternativa ideal a los tonos vivos y, cómo no, el negro, que no entiende de climas y contextos: siempre funciona (hasta en las bodas, otrora único territorio prohibido para lucirlo, empieza a ser una opción).

Y si alguien sabe explotar bien las virtudes del negro en nuestro país esa es Vicky Martín Berrocal, que lo luce con una sencillez apabullante, también en clave informal. Su último total look negro, con prenda de Zara incluida, es un ejemplo inmejorable de ello.

La diseñadora luce tres prendas que bien podrían formar parte de un outfit nocturno formal: una falda de la firma Nanushka en clave minimalista: larga, de tubo y con abertura lateral, una demostración de elegancia sin necesidad de elementos decorativos, unas sandalias de tacón, y un bolso de mano con una sorpresa final low cost 'made in Zara' que aporta informalidad y estilo propio al conjunto.

La prenda en cuestión es una camiseta básica de esas que querrás tener en todos los colores que se fabrica, que en este caso concreto son cinco: blanco, verde, rosa y rojo además del negro, tono en el que la tiene Vicky Martín Berrocal.

Cuesta apenas 7,95 euros y, como ves en la imagen compartida por la diseñadora sevillana, es muy versátil y estilosa porque siendo una prenda muy básica es capaz de aportar un plus incluso a un outfit especial. Es decir, no sirve solo para llevarla con shorts denim, no.

Y eso es gracias a su corte, de cuello redondo y y líneas anchas, desdibujadas, en el que destacan especialmente las mangas tipo sisa y acabado en rib, ese remate elástico que marca distancia con los diseños todavía más básicos de algodón. Puedes lucirla por dentro de la falda o del pantalón, como hace Vicky Martín Berrocal, o por fuera, pero da tanto juego que puedes hacer un mix de ambas, como propone el equipo creativo de Zara en su catálogo, donde la modelo que la lleva la luce entremetida por delante y por fuera en la espalda.

Como decíamos, la camiseta en cuestión está a la venta en la tienda online de Zara por 7,95 euros, donde está disponible en cinco colores distintos. Eso sí, en algunos tonos hay tallas agotadas, si bien no es el caso de la negra, que puedes adquirir sea cual sea tu talla.