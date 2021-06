De nuevo, un vestido de canalé de Zara se convierte en el más deseado. Cuesta 20 euros, y ya es el favorito de Vicky Martín Berrocal. ¿Aún no lo tienes?

CARLA DOMÍNGUEZ

Zara no para de conquistarnos. Esto no es novedad. Con cada prenda que saca, nuestro corazón palpita muy rápido, y en cierto modo, el bolsillo tiembla. Vestidos lenceros, tops con cuello 'halter', conjuntos de flecos, vestidos con diseño cut out...

Pero, es cierto, que dentro de esas piezas que nos alucinan de Zara, también hay básicos asequibles que conquistan nuestro armario. Y eso lo ha sabido detectar muy bien Vicky Martín Berrocal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambas se hicieron virales hace unas semanas por llevar un vestido chaleco de Zara con escote en pico, manga sise y cierre frontal. Un vestido disponible en tres colores que no para de arrasar, y que ya tiene sustituto.

El nuevo vestido de canalé que podrás llevar tanto a la oficina, a un chiringuito, como de viaje, nos lo ha vuelto a enseñar Vicky Martín Berrocal. La diseñadora, y empresaria, no se ha podido resistir a este vestido de canalé en color negro. Una alternativa al vestido que nos enseñó hace poco, y que también está disponible en 3 colores: negro, blanco y rojo.

Para completar el ‘look’ del día con este vestido de canalé en color negro, Vicky ha añadido unas clásicas zapatillas blancas. Se trata de unas zapatillas veganas de la marca Veja. En su estilismo, ha añadido también, un bolso bandolera de Chanel en color negro.

En cuanto al vestido de canalé de Zara, sigue disponible pero en pocas tallas. Se trata de un vestido que cuesta 19,95 euros, con botones, escote cuadrado, manga corta, y abertura en la parte delantera. Sin duda, un vestido de canalé muy versátil, y sobre todo, cómodo, que se puede llevar con zapatillas -como ha hecho Vicky Martín Berrocal- o con sandalias, o alpargatas.

En este caso, Vicky Martín Berrocal ha combinado el vestido de canalé con una chaqueta vaquera, pero si queremos apostar por un ‘look’ más arreglado, podemos apostar por una blazer. Así, lo ha hecho, por ejemplo, en multitud de ocasiones Isabel Díaz Ayuso, y ¡funciona!