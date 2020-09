Esta camiseta de Mango que lleva Nuria Roca será tu favorita para llevar con cualquier pantalón o falda

Y cuesta menos de 13 euros.

Ponle color al otoño. Este eslogan podría ser perfectamente el del último look de Nuria Roca en 'El Hormiguero' si fuera una campaña publicitaria lo suyo. Pero en realidad es otro outfit marca de la casa de la valenciana, una de las celebrities españolas con más personalidad a la hora de vestir. Capaz de dejar su sello en cualquiera de sus estilismos, donde nunca faltan las combinaciones de colores más atrevidas, algunas impensables hasta que no se las vemos a ella, y todas ellas exitosas.

En esta última ocasión, la presentadora ha optado por dos prendas otoñales lisas de Mango, un top de manga corta ligeramente abullonadas y cuello cerrado en color verde botella y un pantalón recto en un tono verde grisaceo que son la alternativa perfecta a los jeans, a los que ha acompañado con tres complementos hiperllamativos: un reloj y un cinturón amarillos y unos salones en color fucsia. Neón con tonos apagados, ¡el no va más!

Mira que de Nuria nos podemos esperar casi cualquier cosa en lo que a mezclas de colores y estampados se refiere porque es capaz de todo, pero siempre consigue sorprendernos yendo un paso más allá de lo que lo hace nuestra mente por mucho que la abramos. No se nos habría ocurrido jamás esta opción tan original y alegre de encender un look clásico otoñal, elegante pero apagado, con complementos como estos, y lo cierto es que consigue un resultado cuanto menos especial.

De todos modos, si no te ves llevando al extremo este pantalón de Mango -todavía no está a la venta en la tienda online de la firma catalana, pero tal y como ha explicado la propia Nuria Roca, lo estará muy pronto- como lo ha hecho ella en el programa de Pablo Motos, piensa que de todas formas es el típico pantalón que no te vas a quitar en toda la temporada porque ofrece múltiples alternativas de estilo. Es la típica inversión que te ayuda a escapar de los vaqueros que te llaman a voces cuando abres el armario por la mañana (o la noche anterior) para elegir el look del día.

Lo que sí hemos encontrado es la camiseta de punto que además, ¡está rebajada!

Su precio es de 12,99 euros frente a los 19,99 euros y, además de en el verde botella que ha escogido Nuria, puedes hacerte con ella en un bonito color teja o en un siempre elegante negro.

Un genial hallazgo que nosotras no hemos dudado en incluir en nuestra cesta virtual.