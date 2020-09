La sorprendente combinación de colores de Nuria Roca que vamos a copiarle este otoño

Usuario Admin

Hazte con unos pantalones de corte capri y dale un plus de sofisticación a tus looks en la city. ¿Lo más? Combínalos con unos stilettos en dorado o plata, son capaces de transformar cualquier look de día a día en un outfit trendy y elegante.

Pantalones Capri de Q2 (49,90 €), jersey de Ada Gatti (19,90 €), stilettos de Galvanni (29,90 €), gafas Hydroponic (10.90 €), collar de Cuple (25 €).