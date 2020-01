Los bolsos definitivos que necesitas para empezar el año son los que encontrarás en las rebajas de Zara

De distintos tamaños y estilos, en la firma española darás con los que más se adaptan a tus planes.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Los bolsos de las rebajas de Zara serán los encargados de llenar de nuevo tu cesta. Y es que con cada uno de sus modelos presentes en el catálogo de la página online y también aquellos que todavía cuentan con alguna existencia en las tiendas físicas traen consigo la misma verdad absoluta que rodean a todos nuestros vaqueros y a nuestra casi infinita colección de zapatos y es que nunca son suficientes.

No lo son porque los bolsos son parte de nosotras, cargamos en ellos gran parte de nuestra vida con la que salvar sin imprevistos la rutina diaria en la que el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo a la par que también son protagonistas casi absolutos en los mejores planes de ocio en los que, aun necesitando poco más que una barra de labios, el bolso pasa a acaparar gran parte de nuestros looks. Situaciones diversas que se convierten en la mejor de las excusas para no elegir solamente un único diseño de entre todos los presentes de la firma.

Así, los caracterizados por grandes dimensiones adquiriendo la etiqueta de shopper o aquellos que como una barra de pan se cuelgan y llevan bajo el brazo, explicación más que suficiente para entender su nombre de baguette, son solo dos de los modelos que poder encontrar en una lista que hemos creado con los todavía disponibles en los descuentos del gigante de Inditex siendo cada uno de ellos los imprescindibles de siempre.

Y sin que ninguno alcance los treinta euros, sí que han logrado incluir en sus diseños todas las tendencias más potentes del momento. Tanto que las perlas forman parte de sus tejidos, el animal print permanece como el mejor de los estampados y hasta los tonos metalizados sustituyen el clásico negro para hacer de estos bolsos auténticas joyas. ¡No te quedes sin ellos!