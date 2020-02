¿En serio que lo de Charlize Theron es real? Si te gustó el vestido que llevó a la alfombra roja de los Premios Oscar, el que lució en el fiestón después es para caerse de espaldas.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Ojo, cuidado, que divas como Charlize Theron hay pocas. Y no, no nos referimos a su calidad interpretativa, que es de lo mejorcito del momento y así lo demuestra su nominación por su papel en 'El escándalo' y su Oscar por 'Monster', también por los looks que se está marcando últimamente. Charlize, te lo tenemos que decir, a elegante, sofisticada y estilosa qué poquitas son capaces de superarte. Y mira que hubo nivel durante los Premios Oscar 2020, que Penélope Cruz estaba de 10 con su Chanel vintage y Natalie Portman deslumbró con el vestido con capa de Dior, pero después de la ceremonia, la actriz sudafricana cambió su Dior negro por otro diseño estilo años 20 que es de lo mejorcito que vimos pasar por la fiesta de ‘Vanity Fair’.

Primero sencilla pero elegante y después Charlize arrancó la fiesta dándole al 'play' con vestido de flecos con el que fue el centro de todas las miradas. Y como para no mirarla: brillaba con luz propia. Bueno, también tuvo algo que ver que el vestido que era dorado, con escote 'one shoulder' y lleno de flecos que, además de resultar muy glamuroso, también tiene ese efecto estilizador que tan bien viene en las fiestas en las que quieres beber y brindar. Obvio, son los Premios Oscar, hay mucho por lo que brindar. No se llevó el Oscar como Mejor Actriz por 'El escándalo', que se lo arrebató Renée Zellweger por 'Judy', pero la película no se quedó sin premio y obtuvo una estatuilla al a mejor maquillaje y peluquería.

Como embajadora de Dior, Charlize Theron volvió a confiar en la firma francesa para la fiesta de después. El vestido de flecos dorados de la actriz era de colección 'Haute Couture' de Dior que combinó con unas elegantísimas sandalias doradas de Jimmy Choo y 'clutch' a juego de la misma firma.