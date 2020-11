Arranca el Festival de Cine por Mujeres y estos son los títulos imprescindibles que podrás ver en 'streaming'

El festival consta de 10 secciones y 49 largometrajes.

Clara Hernández | Woman.es

Buenas noticias: el Festival Internacional de Cine por Mujeres cumple, este mes de noviembre y en la nueva normalidad, su tercera edición con una mayor presencia online, aunque también consta de proyecciones físicas en distintos espacios y salas. Y con un interesante repaso del cine que se está haciendo en lugares tan dispares y distantes como Kosovo, Alemania, Eslovenia, Corea del Sur, Italia, Afganistán o Finlandia (en la sección oficial) o Suecia, Palestina, Arabia Saudí, España, Bolivia, Costa Rica, Francia, Israel, Marruecos o Polonia, (este último, el país invitado de la muestra).

¿Qué puntos hay en común y qué separa la visión de la cineasta italiana Nunzia De Stefano, que llega del festival de Venecia con 'Nevia' —una historia de una 'Cenicienta' moderna— con la sencillez y sensibilidad del filme 'Aga's House' de la kosovar Lendita Zeqiraj, premiada en 2018 en el DokuFest por su corto 'Fence'? Este y otros enigmas (como las miradas suecas junto a las de las directoras árabes contemporáneas) son otro de los atractivos de este festival que incluye diez secciones y 49 largometrajes. Y del que muchos contenidos (entre ellos, 7 de las 11 películas que compiten por el Premio a Mejor Película) se podrán disfrutar en la plataforma online Filmin (gratis, si ya eres usuario, o por un precio de alquiler). El resto se podrá ver, de forma física, en las salas y espacios de Madrid Sala Equis, Palacio de la Prensa, Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Sala de Cine de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Sala Berlanga de la SGAE, Casa América, Casa Árabe, Goethe Institut, Cineteca Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Institut Français, Sala Reina Mora de La Morada y Centro Comercial Palacio de Hielo.

¿Por dónde empezar? Estos son los títulos que puedes ver online (a través de Filmin) y que figuran entre los favoritos de esta muestra, por distintas razones:

1. 'History of Love', de Sonja Prosenc (Eslovenia) Sección Oficial.

Llega con un premio a sus espaldas: el concedido en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en República Checa. La historia versa sobre una joven que se sumerge en un mundo alucinatorio escapando de una pérdida personal. Mira el tráiler:

2. 'The House of Us', de Yoon Ga-eun (Corea del Sur). Sección Oficial.

Su realizadora es una de las más recomendadas por Bong Joon-ho, autor de 'Parásitos'. La película gira en torno a Hana, una niña de 12 años, quien está inquieta porque sus padres no dejan de discutir. Durante las vacaciones conoce a dos niñas que también atraviesan por malos momentos. *Estará disponible en Filmin a partir del 6 de noviembre.

3. 'The Orphanage' de Shahrbanoo Sadat (Afganistán). Sección Oficial.

Es la película afgana que fue presentada en el Festival de Cannes (allí obtuvo el Premio Director's Fortnight) y aplaudida por contar el relato de un niño que ve el cine de Bollywood como una vía de escape a su dura realidad. También ha sido reconocida con el Golden Puffin en el Festival de Reykjavik, y seleccionada en la competición CIneCopro de MUnich y en la competición del Festival de Bruselas.

4. 'System Crasher', de Nora Fingscheidt (Alemania). Sección Oficial.

Sobre la fragilidad de la infancia en nuestra sociedad y la incapacidad del sistema para solucionar los problemas que el propio sistema genera. Ha recibido el premio del jurado (Oso de Plata) del Festival de Berlín y ha participado en la sección oficial del Festival de Gijón.

5. 'Nevia', de Nunzia de Stefano (Italia). Sección Oficial.

Una ópera prima producida por Matteo Garrone sobre una "Cenicienta" moderna. Compitió en la sección Orizzonti del pasado Festival de Venecia. Cuenta la historia de Nevia, una chica de 17 años que ha crecico con su abuela Nanà, su tía LUcía y con su hermana menor, Enza, en Ponticelli, un pueblo pobre de Italia. "Tratar de que otros respeten a una mujer en un mundo dominado por el hombre no tiene sentido para ella, por lo que decide comenzar a vestir con ropa deportiva y a adoptar una actitud rebelde", indica el texto.

6. 'Aurora', de Miia Tervo (Finlandia) Sección Oficial.

Una chica finlandesa de familia conservadora se enamora de un refugiado iraní. Una comedia romántica que hace suyos los clichés del género para llevarlos a su terreno, el europeo. Se trata de una comedia romántica de discurso "incisivo" que ha inaugurado el Festival de Göteborg y ha pasado por el Fetival SXSW de Austin.

7. 'Aga’s House', de Lendita Zeqiraj (Kosovo) Sección Oficial.

Su directora, Lendita Zeqiraj, ha sido distinguida a lo largo de su trayectoria con el premio a la Directora Nacional de 2014 y con el Premio anual a la excelencia cinematográfica que entrega el Ministerio de Cultura de Kosovo. Ha trabajado, además, en numerosos cortometrajes y documentales uqe han sido seleccionados en más de 300 festivales internacionales como los de Oberhausen, Tesalónica, El Cairo o Leeds. Un grupo de mujeres vive en una remota zona de montaña donde el único elemento masculino es Agës, un niño de 9 años, que resolverá una inesperada situación.

8.'Rompiendo las normas' de Philippa Lowthorpe (Reino Unido). Clausura del Festival.

El Movimiento Feminista vuelve a ser protagonista en este inspirador biopic en clave comedia coral protagonizado por Keira Knightley sobre el certamen de Miss Mundo más polémico de la historia. Comparten elenco con Keira Knightley (saga 'Piratas del Caribe'), Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, Rhys Ifans y Greg Kinnear. Además de en Filmin, la película se estrenará en Movistar+ el 25 de diciembre después de que su estreno en salas fuera desechado por la pandemia.

9. 'Scars' de Agnieszka Zwiefka (Polonia). País invitado.

La cámara de Agnieszka Zwiefka sigue a la que fue portavoz de los Tigres Tamiles, en un viaje por carretera para descubrir qué pasó con sus camaradas durante la guerra civil de Sri Lanka.

10. 'Beyond the invisible - Hilda af Klint' de Halina Dyrschka (Alemania)

Hilma af Klint, la primera artista abstracta de la historia, sorprendió al mundo tras ser relegada a un segundo plano pese a ser la artífice de una obra artística extraordinaria. Este documental pretende corregir esta anomalía y describir no solo su vida y su producción, sino también el proceso de categorización errónea y el borrado de su legado.