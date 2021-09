¿Te has enamorado del exclusivo retiro de salud de la serie 'Nine Perfect Strangers'? Pues existe y se puede alquilar por diferentes periodos. Y hay más.

Clara Hernández

La ficción de 'Nine Perfect Strangers' (Amazon Prime Video) no solo nos ha atrapado con una Nicole Kidman maravillosa y enigmática, y un misterio que atañe a unos desconocidos que coinciden en un lugar de vacaciones dedicado al bienestar de la mente y la terapia del alma. Además, nos ha cautivado con el paraíso peculiar en el que está rodado: una exclusiva mansión contemporánea, con habitaciones inmensas y originales ventanales, recorrido por líneas rectas y fugas. Y un lugar que parece, por su sofisticación y sus detalles, un escenario de ficción. Sin embargo, no es así: la villa que cobija el proyecto 'Tranquillum House' de 'Nine perfect strangers' no solo existe, sino que además es posible alquilarla para disfrutar de unos días de vacaciones.

Aunque el thriller insinúa que dicho alojamiento está situado al norte de California, en realidad la ficción fue grabada durante la pandemia en Byron Bay (Australia), un lugar que muchos califican de "paradisíaco" y que se encuentra en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. Y en cuyo pueblo de Ewingsdale se puede encontrar esta casa que, en realidad, está bautizada como 'Soma'.

¿Puede interesarte para unas vacaciones en grupo, ya que se puede reservar entera? Pues atenta a sus características: tiene espacio para 16 huéspedes y 10 dormitorios, 10 camas y 10 baños. Además, dispone de piscina climatizada, chimenea, sauna por infrarrojos y sala de yoga, esta última una impresionante construcción circular acristalada, muy en consonancia con la estética de la serie.

Todo ello cuesta 3,985 euros la noche y se puede reservar a través de la página de Airbnb, que da otros detalles: la mansión está rodeada de 22 acres de bosque tropical y es perfecta para escapadas de empresa y actividades de grupo, con sus habitaciones espaciosas y grupos de mesas de bistró. Además, está solo a unos 20 minutos del mar, donde con un poco de suerte se podrán ver una o dos ballenas jorobadas.

Pero hay más lugares de cine, o de serie, en los que te podrás alojar para vivir noches especiales. Por ejemplo, la casa donde nació Harry Potter, que se llama en realidad De Vere House. Situada en Lavenham (Suffolk), un pueblo medieval de Reino Unido a unos 120 kilómetros de Londres, se trata de una vivienda con tejados a dos aguas y maderas engalanando la fachada que perteneció a la familia De Vere entre los siglos XIV y XVII. Luego, una parte fue demolida y reconstruida.

Actualmente es un alojamiento de cinco estrellas, premiado con una distinción Gold Award en 2010 por 'Visit Britain', y ofrece a sus huéspedes acceso a internet, TV, chimenea, jardín. Eso sí, no admite ni niños ni animales por el cuidado que necesita la casa debido a su antigüedad. Se puede alquilar, también, en Airbnb por unas 195 libras la noche.

¿Más? Una de las mansiones de las protagonistas de 'Big little lies', concretamente la de Madeline Mackenzie, a quien encarnaba Reese Whiterspoon, y que seguramente recuerdas que vivía en un paraíso de dos plantas en plena playa de Malibú, también está disponible para alquiler en la compañía Malibu Luxury Vacation Homes. Como habrás adivinado, no es barata: una noche asciende a unos 3.000 dólares.

La casa dispone de 6 dormitorios (desde todos ellos se puede oír el sonido del mar, especifican), 7 baños y capacidad para 12 personas. Hay jacuzzi y un área privada de playa para hacer barbacoas. Asimismo posee una casa de invitados con capacidad para 5 personas.

Por otro lado, si eres fan incondicional, como nosotras, de 'La Casa de papel', no te resultará difícil reconocer la Finca el Gascó de Torrelodones (Madrid). Sí, se trata de la casa rural conde el Profesor y sus cómplices se reúnen para planear el atraco perfecto. En realidad, es también impresionante y aunque no ofrece alojamiento, sí se puede alquilar para celebrar bodas y eventos.

Mira con detalle estos alojamientos de película.