La pareja ha celebrado su amor al cumplirse dos años desde aquel “Yes, I do”

Cada vez que Sophie Turner y Joe Jonas pisan el photocall de una alfombra roja, son muchos los flashes que se reflejan sobre ellos. Lógico, teniendo en cuenta que sus apariciones son muy reducidas, pero en ellas nunca falta la complicidad que existe entre ambos, que suelen deshacerse en mimos y carantoñas ante los objetivos de las cámaras.

Y es que, al igual que son dos de los famosos más populares de la actualidad, ambos buscan preservar al máximo su intimidad. Este objetivo se ha endurecido incluso más desde que la actriz de Juego de Tronos diera a luz a la pequeña Willa, que vino al mundo en julio del pasado año. Tanto, que Sophie protagonizó un encontronazo hace poco más de un mes con unos paparazzi que filtraron fotos del bebé.

“Ella es mi hija. No pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres adultos fotografíen a un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y disgustada. Es repugnante”, comentó en diversas stories a través de su Instagram, aclarando que no se siente cómoda cuando personas que no son de su círculo íntimo quieren sacar a la luz sus detalles personales.

Por ello, esa, también, es una de las cosas que la pareja ha dejado tajantemente claras: sus imágenes saldrán a la luz siempre y cuando ellos deseen que eso sea así. De ese modo, cuando nos sorprenden con imágenes como las que han compartido a través de sus redes sociales con motivo del segundo aniversario de su boda.

Si bien hasta ahora no habíamos podido ver nada de lo que ocurrió aquel 29 de mayo de 2019, cuando la pareja se dio el “sí, quiero” en un castillo o château del siglo XVII, situado en la Provenza francesa ambos han decidido que había llegado el momento. ¿Cómo? Compartiendo con amigos y seguidores algunas de las fotografías del evento para celebrar estos dos años de intenso amor.

Tanto el cantante como la intérprete de Sansa Stark han compartido instantáneas de diferentes momentos importantes de aquel día que, sin duda, fue uno de los más felices de sus vidas. Así, Sophie ha desvelado cuáles fueron los dos vestidos que utilizó con motivo del enlace. Uno de ellos ya lo conocíamos, puesto que el diseñador que lo confeccionó, Nicolas Ghesquière, presentó este singular modelo en su perfil de Instagram.

Sin embargo, se desconocía cuál había sido el sustituto de este vestido de princesa que la actriz utilizó para la ceremonia y, gracias a estas imágenes, se han despejado todas nuestras dudas. Para la preboda, que se materializó en una cena de ensayo mágica, la reina del Norte se decantó por un diseño más discreto y lució un vestido blanco de raso.

Además de estos modelos, con los que ha vuelto a recordarnos que es una de las actrices mejor vestidas de Hollywood, se han podido conocer otros detalles del evento del año, como un concierto privado de Jonas Brothers o la clásica tarta de varios pisos. Y, por supuesto, ¡no faltaron los puros para los invitados!

