Muy Hollywood todo.

Está claro que en tiempos de coronavirus las Kardashian no decepcionan. Y es que si te pensabas que las hermanas más famosas del planeta no iban a seguir dándonos titulares maravillosos durante este confinamiento estabas muy equivocada. Con la 18º temporada de 'Keeping Up With The Kardashian' grabándose (cada una desde su casa), la anterior nos está dejando momentos que no esperábamos.

¿Te acuerdas cuando Khloé Kardashian salía con Tristan Thompson? Vaya, el jugador de baloncesto con el que tuvo a True y con el que ahora está pasando la cuarentena para que la niña pueda estar con sus padres y no tenga que estar desplazándose de una mansión a otra constantemente. Ese.

Pues tras haberlo dejado con él porque le fue infiel en repetidas ocasiones (una de ellas con la mejor amiga de Kyie Jenner, Jordyn Woods), ahora resulta que Khloé quiere tener otro hijo y está pensando en pedírselo a Tristan.

Lo sabemos. Muy fuerte. "He estado consultando con varios expertos para encontrar un donante de esperma para inseminarme y.... bueno, puede que tenga ya un donante", le decía a sus hermanas Kourtney Kardashian y Kendall Jenner. "¿Puedo ver una foto?", le decía esta última.

Pero no le va a hacer falta porque lo conoce muy bien. "Hablé con Tristan y bueno, sé que podría resultar raro porque ya no estamos juntos, pero creo que sería la mejor opción", asegura Khloé.

Y mirad, os vamos a decir una cosita, con noticias así, la cuarentena se lleva muchísimo mejor. La pregunta que os queremos hacer es ¿crees que es una buena idea? ¿tú lo harías? Que comience el debate.