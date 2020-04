Hablemos de esto, amigas.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Nadie podrá negar que Gwyneth Paltrow siempre ha sido la mar de sincera en lo que a sus relaciones sentimentales se refiere. Tras inventar el término 'Conscious Uncoupling' cuando anunció su divorcio de Chris Martin, la actriz se convirtió en todo un ejemplo de estilo de vida gracias a su (polémica) web 'Goop'. Portal donde siempre ha ido anunciando sus cambios de estado civil y cualquier otra noticia personal que considere relevante.

Ahora, en plena cuarentena por el coronavirus, Gwyneth Paltrow y su marido, Brad Falchuk, han decidido protagonizar un vídeo para la web de la actriz que se titula 'How Do You Find Intimacy In Uncertain Times?' (¿Cómo encontrar la intimidad en momentos inciertos?), y en el que hablan sobre lo difícil que resulta encontrar intimidad en tiempos de coronavirus.

Y mira, ya era hora de que alguien famosos hablase del tema porque es cierto que muchas mujeres sienten que no les apetece ahora mismo mantener relaciones sexuales con su pareja y no pasa absolutamente nada. De hecho, Gwyneth ha contado con la ayuda de la experta en intimidad y sexualidad Michaela Boehm, quien ya ha participado en varias charlas sobre temas relacionados con el sexo para la web de Gwyneth.

"Tengo amigas que ahora mismo no saben cómo enfrentarse a esta situación y al saber que hoy iba a estar hablando contigo quieren que te pregunte qué es lo que tienen qué hacer", le preguntaba la actriz de 'Iron Man'. Y bueno, debemos decir que creemos que está hablando de ella y ha utilizado la típica de "bueno, es para una amiga". Ejem, ejem...

"Conozco a muchísimas mujeres que no se encuentran ahora mismo en un estado de ánimo que las lleve a querer tener relaciones sexuales y disfrutarlas por completo. Y eso está bien. Cuando el cuerpo de la mujer se encuentra bajo presión podríamos decir que entra en modo supervivencia", asegura Michaela.

"Ahora mismo estamos encontrando más el placer de disfrutar de un baño, de una taza de té, de un buen libro, de una conversación con amigas por Skype... Son rachas. Todo pasará y nuestro cuerpo volverá a querer conectar con nuestro lado más sexual", sentencia.