El té con el que Kourtney Kardashian desayuna y se cuida todos los días

Fácil y muy nutritivo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

El clan Kardashian no solo es famoso por sus extravagantes fiestas, sus arriesgados looks y por su lujoso estilo de vida. Las hermanas Kardashian se han convertido también en iconos de estilo y en gurús de alimentación y deporte. Todas ellas presumen de vida sana y organizada (aunque no sabemos cómo lo hacen con tanto viaje, niños y empresas que dirigir) y lo mejor de todo es que no dudan en compartir sus secretos con nosotras.

Mientras que Kylie Jenner confesaba recientemente que había dejado de ir al gimnasio para entrenar desde su propia casa (bueno, mansión, pero la cosa es que no sale de ella para sudar), ahora ha sido Kourtney Kardashian la que ha desvelado uno de sus secretos nutricionales para comenzar el día de la manera más sana posible. Y no, no es ninguna bebida carísima ni ningún batido 'mágico'. Se trata de un té de manzana, fácil y sencillo de preparar.

A través de su página web 'Poosh' (dedicada al estilo de vida sano y saludable), la socialité nos ha indicado la receta para disfrutar de una bebida con la que comenzar el día de manera ligera y con todos los nutrientes que necesitamos.

"En una tetera grande añadimos agua, trozos de manzana, palitos de canela, clavo, cúrcuma, jengibre, menta y cardamomo. Exprimimos también en ella medio limón. Ponemos a hervir la olla y cuando lo haga, lo dejamos 10 minutos a fuego lento. Para terminar, le ponemos una cucharada de miel a cada taza y colamos la infusión".

Una receta muy fácil y sencilla que, curiosamente, Kourtney Kardashian ha nombrado como 'Grace' porque se la enseñó la que era su niñera de pequeña. Y es que el té es uno de nuestros mejores aliados a la hora de cuidarnos desde primera hora de la mañana. Otra 'tea lover' es Sara Carbonero, quien recientemente compartió uno de sus desayunamos y el té es uno de sus componentes. Además de comerse un buen bol de fruta. Sano y rico. Ideal.