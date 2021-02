A la cuñada de Elena Tablada le hubiera gustado saber que hay una empresa española que hace test Covid-19 en un laboratorio móvil a los invitados antes de la boda

De la que se hubieran librado.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La que se ha armado con la boda de la cuñada de Elena Tablada! El pasado fin de semana, Beatriz Ungría, emparentada con la realeza europea y hermana de Javier Ungría, marido de Elena Tablada, se casó con Jaime Navarro, canterano del Real Madrid, en el Casino de Madrid y la boda ya es viral. Y no tiene nada que ver con el vestido de la novia, como suele ocurre en muchas ocasiones, tampoco por el look de alguna invitada, sino por el revuelo que se ha montado con las imágenes de la boda, que ha provocado el enfado de los usuarios de las redes sociales. En vídeos y fotografías que han trascendido del enlace, los invitados no cumplen las restricciones ni las distancias de seguridad y tampoco llevan mascarillas, a excepción del personal del lugar donde se celebraba el banquete. Tal y como informa Europa Press, la Policía Municipal de Madrid va a abrir un expediente de investigación sobre el enlace a petición de Salud Pública de la Comunidad. Lo que, seguro, la cuñada de Elena Tablada y su marido no sabían es que existe una empresa española que hace test Covid-19 en un laboratorio móvil a los invitados antes de la boda.

La original iniciativa, que no nueva porque ya existía antes de la boda de la cuñada de Elena Tablada, procede de C&CH Salud, una empresa que ofrece Unidades Móviles, para situarla donde los novios deseen, 2 o 3 días antes de la boda para realizar a los invitados Test de Antígenos de altísima sensibilidad y Test PCR a unos precios muy competitivos.

El protocolo es muy sencillo. “Nos facilitan una lista de invitados donde damos la opción de hacerse los test, se los pagan los invitados o los novios, según deseen, y después colocamos una Unidad Móvil en el lugar que nos indiquen, 2 o 3 días antes de la boda. De 9:00 a 21:00 horas. Los invitados pasarán a hacerse el test reservando por hora, ya sea en nuestras Unidades Móviles o en la que nos indiquen (pueden presentarse sin cita)”, cuentan desde la empresa.

Se desplazan a cualquier punto de España y los precios por test oscilan entre los 29€, por el de antígenos, hasta los 79€, por PCR. El alquiler de la Unidad Móvil “en exclusiva” en provincia de Madrid cuesta 750 €/día, igual que al resto de las provincias. Si la boda es en Madrid, los invitados se pueden pasar por sus Unidades Móviles, situadas de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, en Av. de Pio XII, 25 y Calle Poeta Joan Maragall, 43